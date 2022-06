PSG Mercato : C'est fait ! Le Paris SG tient son nouvel entraîneur

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2022 à 13:21

PSG Mercato : Plus aucun doute possible. Christophe Galtier sera le nouvel entraîneur du Paris SG. L’affaire est réglée avec l’OGC Nice et le Marseillais.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino part, Christophe Galtier arrive

Décevant depuis son arrivée en janvier 2021, Mauricio Pochettino va quitter le Paris Saint-Germain cet été, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023. Et son successeur devrait se nommer Christophe Galtier. Après L’Équipe et RMC Sport, France Info confirme ce jeudi que Luis Campos est parvenu à un accord avec la direction de l’OGC Nice pour le transfert de l’entraîneur de 55 ans.

Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne et du LOSC va ainsi quitter les Aiglons pour rejoindre la capitale contre un montant compris entre 8 et 10 millions d’euros. Après le refus de Zinédine Zidane, c’est donc Christophe Galtier qui va succéder à Mauricio Pochettino sur le banc des Rouge et Bleu. Mais la radio publique d'information française contredit les autres sources sur les détails du nouveau contrat du futur entraîneur parisien.

PSG Mercato : Les vérités sur le contrat de Christophe Galtier

Selon les informations relayées par L'Équipe et RMC Sport, Christophe Galtier devrait signer un contrat de deux années, soit jusqu’en 2024, avec une saison supplémentaire en option. L’actuel coach de l’OGC Nice pourrait donc rester sur le banc du Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Une information légèrement modifiée par France Info.

En effet, à en croire la station francilienne, Galtier va bel et bien devenir le prochain entraîneur des champions de France sur la base d’un bail non pas de deux ans avec une troisième saison en option, mais tout simplement pour les deux prochaines années. France Info assure que les dirigeants parisiens et le clan Galtier n’ont pas négocié une année supplémentaire d'engagement en option.

Le média français confirme également l’accord définitif entre le Paris SG et l’OGC Nice pour le transfert de Christophe Galtier. Toutefois, avant d’officialiser l’arrivée de Galtier et de son staff (Oleksiak, Sacramento, un adjoint en charge de l’analyse vidéo et deux préparateurs physiques), Nasser Al-Khelaïfi et le board parisien devraient avant tout régler définitivement le licenciement de Mauricio Pochettino.