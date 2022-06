Stade Rennais Mercato : Le SRFC acte la signature d'une pépite

Publié par ALEXIS le 23 juin 2022 à 18:51

Stade Rennais Mercato : Un milieu défensif a décidé de s’installer durablement au sein de son club formateur. Il a ainsi prolongé son contrat d’une saison.

Stade Rennais Mercato : Lesley Ugochukwu rempile jusqu’en 2025

Formé au Stade Rennais entre 2012 et 2020, Lesley Ugochukwu est devenu un joueur professionnel en juillet 2020. Il avait signé un contrat de 3 ans. Mais après quelques apparitions satisfaisantes en Ligue 1, le SRFC a renforcé son contrat d’une saison, en juillet 2021. Le joueur de 18 ans s’était ainsi lié au SRFC jusqu’en 2024. Grâce à sa progression rapide, le milieu défensif a bénéficié d'un peu plus de temps de jeu avec l’équipe de Bruno Genesio la saison dernière. Il a pris part à 18 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 3 fois. Lesley Ugochukwu a même inscrit un but (son premier en pro) lors de la large victoire sur l’ASSE (5-0). De plus, il a fait ses premiers pas en coupe d’Europe, en disputant 4 matchs en Ligue Europa Conférence.

En tout cas, il a satisfait les attentes du staff technique du Stade Rennais qui a décidé de lui offrir une année supplémentaire de contrat. Le Franco-Nigerian a signé, ce jeudi, un nouveau contrat qui le lie désormais à son club formateur jusqu’en 2025. « Lesley Ugochukwu poursuit sa progression. Le natif de Rennes fait petit à petit son trou dans l’équipe de Bruno Genesio et cette prolongation est une nouvelle preuve de confiance », a justifié le club breton.

Ugochukwu, « c’est un vrai signe de confiance de la part du SRFC »

Quant à la pépite, elle se dit heureuse de poursuivre sa carrière sous le maillot Rouge et Noir. « Cette prolongation signifie beaucoup pour ma famille et moi-même. C’est un vrai signe de confiance de la part du Stade Rennais F.C. J’ai déjà réalisé un rêve de gosse en foulant la pelouse du Roazhon Park, maintenant j’ai pour but de m’imposer et de faire partie du onze à de nombreuses reprises. À moi de tout faire pour rendre cette confiance sur le terrain », a-t-il déclaré.

Florian Maurice, directeur sportif du SRFC, se réjouit aussi de la signature et la justifie : « C’est une marque de confiance réciproque. Lesley va continuer de montrer toutes ses qualités, comme la saison dernière. C’est un très bon garçon, structuré, intelligent, travailleur et qui a du caractère. À lui de faire sa place dans l’effectif et de devenir un joueur important, car il en a les capacités ».