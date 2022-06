PSG Mercato : Galtier arrive, la première réaction du vestiaire tombe

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2022 à 23:21

PSG Mercato : Christophe Galtier est plus proche que jamais du Paris SG. Et visiblement, le vestiaire parisien est impatient d’accueillir son nouveau coach.

PSG Mercato : Ander Herrera loue le travail de Christophe Galtier

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS, le milieu de terrain du PSG, Ander Herrera, est revenu sur les qualités de son éventuel futur entraîneur, Christophe Galtier. Et a aussi parlé mercato avec une farouche volonté de rester à Paris. Plus que quelques détails à régler avant l’officialisation de l’arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain.

Selon plusieurs sources concordantes, les dirigeants parisiens sont parvenus à un accord avec l’OGC Nice pour le transfert de l’entraîneur marseillais qui devrait parapher un bail de deux saisons chez les Rouge et Bleu. Après le refus de Zinédine Zidane, c’est donc Galtier qui s’apprête à remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Interrogé à ce sujet, le milieu de terrain du PSG, Ander Herrera, a tenu à souligner les qualités de son éventuel futur entraîneur.

« Chaque fois que je l'ai affronté, ils ont utilisé un 4-4-2 avec un bloc très serré, où il était très difficile de faire passer le ballon entre les lignes. Ils étaient comme des chasseurs pour voir si vous commettiez une erreur afin d'être capable de bondir vers l'avant. C'était une équipe difficile à battre. Côté football, c'est ce que je peux dire, mais Mauricio est toujours notre entraîneur pour le moment », a commenté l’international espagnol de 32 ans dans une interview avec le quotidien madrilène AS. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Herrera a également profité de cet entretien pour faire le point sur sa situation personnelle.

PSG Mercato : Ander Herrera ne veut pas quitter le Paris SG !

Débarqué gratuitement en juillet 2019, Ander Herrera ne compte pas quitter le Paris SG durant ce mercato estival. Alors que son nom figure sur la liste des joueurs que Luis Campos aimerait voir partir pour laisser la place à de nouveaux visages, l’ancien joueur de l’Athletic Bilbao assure qu’il ne faudra pas compter sur lui pour abandonner la belle vie et le confort parisien.

« Je veux continuer et profiter d'un club en pleine croissance entouré des meilleurs footballeurs de l'univers. J'aime le quotidien, la ville et mes collègues. Ma famille est heureuse et je veux continuer », a déclaré Ander Herrera. Luis Campos et Antero Henrique sont donc prévenus.