RC Lens Mercato : Beckham sur un joli coup chez les Sang et Or

Publié par Ange A. le 24 juin 2022 à 08:05

RC Lens Mercato : Un attaquant de Lens serait dans le viseur de l’Inter Miami, franchise de MLS présidée par David Beckham.

RC Lens Mercato : David Beckham cible un attaquant du RCL

Un an après avoir recruté Przemyslaw Frankowski, le Racing Club de Lens a de nouveau signé un Polonais évoluant en Major League Soccer. Cette fois, le RC Lens a bouclé le transfert d’Adam Buksa en provenance de New England Revolution. Le Polonais réalisait une bonne pige avec la franchise nord-américaine. Auteur de 11 buts et deux passes décisives en 13 matchs, ses performances ont tapé dans l’œil des Sang et Or. Après le transfert de Buksa, un départ en attaque se profile au RCL. À un an de l’expiration de son contrat, Corentin Jean ne sera pas conservé en cas d’offre cet été. L’ancien attaquant de Toulouse pourrait effectuer la traversée de l’Atlantique durant ce mercato estival. Nabil Djellit assure que l’Inter Miami de David Beckham serait intéressé par le profil du joueur de 26 ans.

Bientôt la fin pour Corentin Jean à Lens

Le journaliste de France Football indique que la franchise de MLS serait déjà passée à l’offensive pour le transfert de Corentin Jean. La source assure qu’un accord serait même proche avec l’attaquant du Racing Club de Lens. Le RC Lens ne devrait pas s’opposer au départ de l’avant-centre loin d’être un élément essentiel de Franck Haise. L’ancien Toulousain n’a disputé que 17 rencontres cette saison, dont une seule comme titulaire, pour un but inscrit. Diminué par les blessures, Corentin Jean ne totalise que 57 matchs avec le club de l’Artois pour 7 buts et une passe décisive. Il a rejoint Lens en provenance de Toulouse en 2020 contre 1 million d’euros. Transfermark estime sa valeur marchande à 1,2 million d’euros.