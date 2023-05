Lionel Messi quittera le PSG à la fin de la saison. L’attaquant argentin aurait signé avec Al-Hilal, selon une source de l’Agence France Presse (AFP).

En fin de contrat avec le PSG dans quelques semaines, Lionel Messi avait la possibilité de négocier avec le club de son choix depuis janvier dernier. C’est d’ailleurs pour le faire qu’il s’est déplacé en Arabie-Saoudite où Al-Hilal lui proposait 363 millions d’euros de rémunération pour un contrat d'une saison, soit près d'un million d’euros de salaire par jour.

Mercato PSG : Lionel Messi va gagner près d'un million d'euros / jour

Le retour de l’Argentin en France avait fait la une de l’actualité à cause de la frustration des dirigeants parisiens. Les décideurs du PSG ont sanctionné le joueur dont ils n'avaient pas autorisé le déplacement en Arabie Saoudite. Lionel Messi a fait des excuses pour son manquement à une des règles de son club et s’était dit disposé à accepter la décision que la formation francilienne voudra prendre à son encontre.

Dans le fond, l’ancienne star du FC Barcelone n’en avait déjà plus rien à faire de ce que pourrait décider la direction du PSG. La raison, il aurait déjà sécurisé son avenir en signant le contrat proposé par le club saoudien Al-Hilal. Avec ce montant de 363 M€/an, l’Argentin est assuré de préserver ses vieux jours.

Pendant ce temps, en Liga, la presse catalane fantasme sur l’éventualité de son retour au FC Barcelone. Avec cette information de l'AFP, qui cite une source proche du club saoudien, les Blaugranas devraient vite perdre leurs dernières illusions d’un retour de la Pulga sous le maillot du club culé.

Au PSG, Nasser Al-Khelaïfi voudrait garder Lionel Messi dans son équipe et lui aurait déjà transmis une offre à cet effet.

Outre le FC Barcelone et le PSG, l'Inter Miami de David Beckham devrait également vivre une déception dans ce dossier. La MLS avait déjà validé l’idée de l’arrivée de Messi pour des montants mirifiques. Il ne restait plus qu'à l’Inter Miami de trouver un accord pour sa venue. Rien de tout cela n’est aujourd’hui possible si l’information diffusée par l’AFP se confirme dans les prochaines heures.

Le message posté par l'AFP dit ce-ci : "La star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, jouera en Arabie saoudite la saison prochaine, a affirmé à l'#AFP une source saoudienne proche des négociations, qualifiant le contrat d'"énorme" 1/2

Le départ du footballeur argentin est "une affaire conclue. Il jouera en Arabie saoudite", a affirmé cette source sous couvert d'anonymat. Sollicité par l'AFP, le club parisien s'est borné à rappeler que le contrat de Messi courait jusqu'au 30 juin 2/2.