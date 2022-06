RC Lens Mercato : Officiel, le RCL annonce sa première recrue

Publié par ALEXIS le 22 juin 2022 à 01:14

RC Lens Mercato : Un premier renfort vient de déposer officiellement ses valises au RCL. Il s’agit d’un attaquant de pointe en provenance de la MLS.

RC Lens Mercato : Adam Buksa signe au Racing Club pour 5 ans

Le RC Lens tient sa première recrue estivale. Alors que le transfert définitif d’Arnaud Kalimuendo du PSG traine, le club nordiste s’est attaché les services d’Adam Buksa comme pressenti. Ce dernier est un avant-centre international polonais (9 sélections, 5 buts). Il débarque de New England Revolution en Major League Soccer (MLS). Il s’est engagé avec le Racing Club sur une longue durée. La recrue des Sang et Or a signé un contrat de 5 saisons, soit jusqu’en juin 2027. « Après Przemyslaw Frankowski en août dernier, un nouvel international polonais rejoint l’effectif de Franck Haise et s’inscrit dans la lignée de la grande tradition régionale du Racing. Du haut de son mètre 91, Adam Buksa, amène densité physique et polyvalence dans le secteur offensif », a écrit le RC Lens sur son site internet.

La direction du RCL se réjouit de la signature du Polonais

Arnaud Pouille (directeur général) et Florent Ghisolfi (directeur sportif) ont réagi à la signature du Polonais de 25 ans au RC Lens. « Nous sommes heureux d’accueillir Adam, un attaquant complet qui a déjà exprimé son haut potentiel en D1 polonaise, en MLS où il est devenu un buteur prolifique, ainsi que sur la scène internationale. À travers cette signature importante, nous recrutons un avant-centre d’envergure et renforçons cette culture polonaise inscrite fièrement dans l’ADN du Racing et de la région. La connexion qu’il a avec Przemysław Frankowski et sa forte volonté d’intégration vont faciliter ses premiers pas dans l’Artois. Nous sommes ravis de ce renfort de poids », a déclaré Pouille.

« La signature d’Adam est une grande satisfaction pour nous. Nous souhaitions recruter un profil d’attaquant différent de ce que nous avons aujourd’hui dans l’effectif et Adam était notre priorité dans ce profil. Adam va apporter à l’équipe sa présence athlétique et bien évidemment sa force dans le domaine aérien. Nous estimons qu’il a toutes les qualités techniques et une grande intelligence pour s’adapter rapidement à notre style de jeu. Mais au-delà du profil du joueur, encore une fois, c’est l’état d’esprit d’Adam qui nous a influencés. Il est un grand professionnel et un joueur très engagé. Ses valeurs devraient coller à celles du Racing », a justifié Ghisolfi.