PSG Mercato : C’est réglé avec Nice, Galtier en route pour Paris

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2022 à 23:05

PSG Mercato : Comme pressenti, Christophe Galtier va succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris SG. L’affaire a été réglée avec l’OGC Nice.

PSG Mercato : Accord définitif entre le Paris SG et l’OGC Nice

Dans une interview accordée mardi au journal Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé des discussions avec l’OGC Nice pour Christophe Galtier. « On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n'est pas un secret. J'espère qu'on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts », a confié le président du Paris Saint-Germain.

Et ce vendredi soir, le média Goal assure que tout est désormais bouclé entre les deux clubs. En discussions depuis plusieurs jours, les dirigeants parisiens et leurs homologues niçois sont parvenus à un accord « ferme et définitif », avec les derniers détails réglés, pour racheter les deux années de contrat de Christophe Galtier. À la recherche d’un nouveau coach pour prendre la place de Mauricio Pochettino, le club de la capitale s’apprête ainsi à accueillir le technicien marseillais. Pour s’attacher les services de l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne et du LOSC, le Champion aurait finalement versé une indemnité moins importante.

PSG Mercato : Christophe Galtier au Paris SG pour moins de 10M€

Arrivé l’été dernier, Christophe Galtier n’aura passé qu’une seule saison à l’OGC Nice. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le coach de 55 ans va passer un cap dans sa carrière en prenant en main l’équipe parisienne. Tout est donc bouclé pour les deux parties contre une indemnité inférieure à 10 millions d’euros et qui pourrait être de 8 millions d’euros comme l'annonçait Nice-Matin ces derniers jours.

Une tendance confirmée par Goal, qui parle d’une indemnité bien en dessous des 10 millions d’euros que réclamaient les Aiglons. Avant d’annoncer officiellement la prise de pouvoir de Galtier, le Paris SG attend d’abord d’avoir trouvé un accord avec Mauricio Pochettino et son staff pour leur indemnité de licenciement.