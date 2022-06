PSG Mercato : Après Sanches, Campos sur un autre coup à Lille

Publié par Ange A. le 25 juin 2022 à 05:15

PSG Mercato : Alors que Renato Sanches devrait rejoindre le tandem Campos-Galtier à Paris, un autre milieu lillois aurait été proposé.

PSG Mercato : Un indésirable du LOSC proposé à Campos

Sauf énorme revirement, Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos a poussé pour le recrutement de l’actuel coach de l’OGC Nice. Un accord entre Paris et Nice pour un montant inférieur à 10 millions d’euros aurait déjà été trouvé pour la signature du technicien marseillais dans la capitale. Outre son ancien collaborateur à Lille, l’entraîneur de 55 ans pourrait aussi retrouver Renato Sanches. Le milieu portugais figure sur les tablettes de Luis Campos. Il ne dispose plus que d’un an de contrat avec le LOSC. Le club nordiste ne va pas s’opposer à son départ cet été. Outre Sanches, Ignazio Genuardi assure qu’un indésirable lillois a également été proposé au remplaçant de Leonardo à Paris.

Yazici, la grosse surprise de Campos cet été ?

L’insider révèle que Yusuf Yazici a été proposé au Paris Saint-Germain. Luis Campos est un grand admirateur du milieu offensif turc. Le recruteur portugais avait poussé le LOSC à débourser 17 millions d’euros pour l’international turc en 2019. Le milieu de 25 ans a réalisé un début de saison décevant sous Jocelyn Gourvennec avant de se relancer du côté de la Russie. Il a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 12 matchs durant son prêt avec option d’achat chez les Russes du CSKA Moscou. Mais faute d’accord entre le LOSC et le CSKA, Yazici va retourner au club nordiste. Les Russes ne seraient plus disposés à verser les 12 millions d’euros initialement prévus pour le transfert du Turc.

Poussé vers la sortie à Lille, cet ancien protégé de Galtier pourrait le retrouver au PSG en tant que « joueur de complément ». Reste maintenant à savoir si Luis Campos va de nouveau tenter le coup avec l’ancien de Trabzonspor.