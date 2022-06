OL Mercato : Un obstacle sur la piste vers un renfort en défense

Publié par ALEXIS le 25 juin 2022 à 19:05

OL Mercato : Le retour de Samuel Umtiti à l’Olympique Lyonnais est toujours d’actualité à Lyon, mais le dossier est loin d’aboutir pour plusieurs raisons.

OL Mercato : Umtiti vers la résiliation de son contrat au Barça

Après le retour d’Alexandre Lacazette à l’ OL et les démarches du club rhodanien pour faire revenir Corentin Tolisso (libre à la fin de son contrat au Bayern Munich), la direction de l’Olympique Lyonnais, espère le retour de Samuel Umtiti. Mais contrairement à ses anciens coéquipiers Gones, le défenseur central n’est pas libre de tout engagement. Il est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2026. Néanmoins, l’entraineur du club catalan ne compte pas sur lui. De ce fait, le Barça et le Tricolore sont sur le point de se séparer à amiable. À défaut, ce dernier devrait faire l'objet d'un prêt cet été.

Le défenseur songe à un retour à Lyon

Samuel Umtiti a la possibilité de rebondir dans un autre club de Liga. Promu dans l’élite espagnole, Gérone veut s’attacher les services de l’expérimenté arrière. Pere Guardiola, le président du conseil d'administration du club propriété du City Group a déclaré son intérêt pour le joueur en difficulté en Catalogne. Mais L’Équipe croit savoir que ce dernier n’est pas intéressé par cet autre club catalan. Selon le quotidien sportif, Umtiti « privilégie d'autres pistes pour l'heure ». Une bonne nouvelle pour l’ OL ! Justement, le champion du monde 2018 songerait à un retour à Lyon. « À l'image d'Alexandre Lacazette qui est rentré à Lyon, Umtiti se verrait bien, lui aussi, faire son retour dans son club formateur, qu'il a quitté en 2016. L'Olympique Lyonnais est dans son esprit » a lâché la source.

Le Tricolore a des touches en Italie

Le joueur indésirable au Barça a également la possibilité de rejoindre l’italien où des clubs en quête d’un défenseur expérimenté le lorgnent. « Plusieurs écuries, qui disputeront l'Europe ou non, sont sur les rangs et Umtiti ne serait pas contre l'idée de découvrir la Serie A », a appris le média sportif. Toutefois, l’ancien Gone doit d’abord se libérer de ses quatre années de contrat avec le FC Barcelone, après sa saison blanche dernière. À noter qu'à Lyon, Peter Bosz a quatre défenseurs centraux à sa disposition en ce moment : Jérôme Boateng, Damien Da Silva, Castello Lukeba et Sinaly Diomandé, en plus du polyvalent Thiago Mendes. Sans départ, il est évident que l'arrivée d'Umtiti ne serait pas possible.