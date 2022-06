PSG Mercato : 10M€, Campos plonge le LOSC dans l’embarras total !

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2022 à 20:20

PSG Mercato : Alors qu’un accord a été trouvé entre le Paris SG et Milan Skriniar, Luis Campos est passé à l’action pour un milieu de terrain du LOSC.

PSG Mercato : Le LOSC réclame plus à Luis Campos

En plus de Vitinha, en provenance du FC Porto, le Paris Saint-Germain s’activerait également en coulisse pour finaliser le transfert de Renato Sanches. À un an de la fin de son contrat avec les Dogues, le milieu de terrain de 24 ans pourrait venir renforcer l’équipe parisienne la saison prochaine. Annoncé proche de l’AC Milan, le Golden Boy 2016 se dirigerait désormais vers une arrivée à Paris.

Nouvel homme fort de l’écurie de la capitale, Luis Campos souhaiterait faire venir l’ancien protégé de Christophe Galtier et aurait dégainé une première offre de 10 millions d’euros, à en croire les renseignements recueillis par le portail Le 10Sport. Une somme jugée toutefois insuffisante par le club lillois qui compte empocher un chèque plus important. Les négociations se poursuivent entre les dirigeants des deux clubs, mais l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich d’ores et déjà prit sa décision concernant sa prochaine destination.

PSG Mercato : Renato Sanches déjà d’accord pour venir au Paris SG

Toujours selon nos confrères du média francilien, le dossier Renato Sanches est en bonne voie pour le Paris Saint-Germain. En effet, le compatriote de Danilo Prerreira et Nuno Mendes souhaiterait les rejoindre dans la capitale pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. D’autant que l’intérêt du PSG est bien réel.

Cependant, l’AC Milan n’aurait pas encore lâché prise et continuerait de faire pression auprès de Sanches afin qu’il respecte sa parole donnée en signant pour les Rossoneri. En étant le premier à poser un chèque sur la table des négociations, le champion de France a pris une belle option dans ce dossier et ne serait pas du tout inquiet de l’écart qui existe entre son montant proposé et les exigences du LOSC.

Affaire à suivre donc…