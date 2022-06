PSG Mercato : Accord entre Paris SG et LOSC pour Renato Sanches !

Publié par JEAN-LUC D le 20 juin 2022 à 23:26

PSG Mercato : Annoncé proche de l’AC Milan, Renato Sanches se dirigerait désormais vers un transfert au Paris SG, qui aurait trouvé un accord avec le LOSC.

PSG Mercato : Renato Sanches en route pour le Paris SG ?

Après Vitinha en provenance du FC Porto, Renato Sanches pourrait être la seconde recrue estivale de Luis Campos au Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations relayées ce lundi par le média Todo Fichajes, les dirigeants parisiens et leurs homologues de Lille OSC auraient trouvé un terrain d’entente pour le transfert du milieu de terrain de 24 ans. La publication espagnole espagnole explique notamment que le club de la capitale aurait proposé 30 millions d’euros aux Dogues pour les convaincre de céder l’international portugais.

Et l’offre aurait été acceptée par Olivier Letang. De son côté, le Golden Boy 2016 aurait accepté un contrat de quatre ans, avec une saison supplémentaire en option. Une signature qui garantirait au compatriote de Cristiano Ronaldo des revenus plus importants que ce qui touche à Lille depuis trois ans. Le Paris SG aurait ainsi devancé l’AC Milan dans la course à la signature du dribbleur fou de l’équipe lilloise. Un deal qui réchauffe également les relations entre les deux clubs concernant les transactions de ce genre.

PSG Mercato : Sanches, premier transfuge du LOSC vers le PSG depuis Digne ?

Annoncé avec insistance sur les tablettes de Luis Campos ces derniers jours, Renato Sanches devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Si le transfert venait effectivement à se réaliser, se serait un petit événement entre les deux clubs puisque depuis le départ du latéral gauche français Lucas Digne, en juillet 2013 pour 15 millions d’euros, à destination du PSG, aucun joueur du LOSC n’a été transféré vers les Rouge et Bleu.

L’ancien milieu de terrain offensif du Bayern Munich pourrait donc être le prochain Lillois à quitter Luchin pour s’engager en faveur du champion de France. De son côté, le journaliste italien Claudio Raimondi confirme la tendance dans ce dossier en révélant que l'AC Milan serait bien consciente qu'il sera difficile de rivaliser avec la puissance financière du PSG pour le transfert de Renato Sanches. Sauf énorme revirement de dernière minute, le natif de Lisbonne devrait bien porter la tunique parisienne la saison prochaine.