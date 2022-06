PSG Mercato : Pochettino résiste, Galtier débarque à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2022 à 13:30

PSG Mercato : En attendant l’accord entre le Paris SG et Pochettino, Christophe Galtier est déjà à Paris. Le futur coach parisien ne veut pas perdre de temps.

PSG Mercato : Ça coince toujours avec le staff de Pochettino

D’accord avec l’OGC Nice et Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain ne peut pas encore officialiser la nomination de son futur entraîneur. La direction du club de la capitale devant d’abord régler le licenciement de Mauricio Pochettino. D’après les dernières informations de France Bleu Paris, l’ancien manager de Tottenham ne lâche rien et se montre intransigeant sur les conditions de son licenciement. L’entraîneur argentin ne veut pas que son staff et lui soient lésés dans cette séparation alors qu’il leur restait encore une année de contrat.

Le quotidien L’Équipe confirme cette info et précise que pour le moment, les discussions concernant les indemnités de Pochettino et ses adjoints n'aboutissent pas. Toujours selon la même source, elles pourraient même durer encore quelques jours supplémentaires puisque Pochettino refuse tout et réclame 15 millions d'euros pour lui et son staff. En attendant l’aboutissement de ce dossier, son successeur se serait déjà mis au travail.

PSG Mercato : Christophe Galtier au travail avec Luis Campos

Alors que Mauricio Pochettino bloque pour le moment son intronisation officielle, Christophe Galtier serait déjà dans la capitale. En effet, L’Équipe révèle ce dimanche que l’actuel coach de l’OGC Nice aurait fait le déplacement à Paris dans l’attente de la signature de son contrat de deux ans plus une saison supplémentaire avec le Paris Saint-Germain. Le technicien marseillais de 55 ans travaillerait déjà sur le mercato en symbiose avec Luis Campos.

Il aurait notamment validé la piste Vitinha et d’autres cibles de Luis Campos. Alors que la reprise est prévue pour le 4 juillet, le futur entraîneur des Rouge et Bleu prend la température avec son effectif et réfléchit déjà à son système de jeu. À noter que ce blocage côté PSG handicape aussi l’OGC Nice qui fait sa rentrée ce lundi alors même que le remplaçant de Galtier n’est toujours pas nommé officiellement.