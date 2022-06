ASSE Mercato : Perrin met son véto pour un gros renfort offensif

Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2022 à 14:51

ASSE Mercato : Relégué en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne veut se renforcer pour une remontée rapide dans l’élite. Mais Loïc Perrin entend bien faire les choses.

ASSE Mercato : Un ancien attaquant des Verts a proposé ses services

Laissé libre par Ümraniyespor, Mevlüt Erding a récemment lancé un appel à l'AS Saint-Étienne, proposant ses services pour aider son ancien club à retrouver la Ligue 1 à la fin de l’exercice 2022-2023. À 35 ans et se sentant encore utile pour le haut niveau, l'international turc se dit prêt à faire son retour dans le Chaudron pour une bouchée de pain.

« Pour l’instant, je suis en club. Je me suis préparé tout l’été. Je n’ai pas envie d’arrêter, mais si rien ne me convient, je vais arrêter. Pour être honnête, j’ai fait part de mon envie à Saint-Étienne parce que c’est un club mythique, un club à part, qui a besoin de joueurs comme moi pour faire le lien entre les joueurs et l’entraîneur, pour montrer la grandeur du club.

Je le dis avec modestie. Je n’ai pas eu de nouvelles dernièrement, je suis vraiment déçu. Ça me fait mal de voir ce grand club français en Ligue 2. J’ai dit à Loïc Perrin que je pouvais limite revenir gratuitement. Je veux juste voir Saint-Étienne en haut », a déclaré Mevlüt Erding dans un Twitch de l’émission 7/7 de RMC Sport. Aux dernières nouvelles, l’ancien avant-centre du Paris Saint-Germain aurait finalement reçu la réponse du coordinateur sportif de l’ASSE.

ASSE Mercato : Mevlüt Erding fixé sur la réponse de Loïc Perrin

Après 21 buts et 5 passes décisives en 65 matches entre 2013 et 2015, Mevlüt Erding n’aura pas sa grande der avec les Verts. En effet, d’après les renseignements recueillis par le média spécialisé Sainté Inside, Loïc Perrin aurait personnellement contacté son ancien coéquipier, vendredi, pour lui annoncer qu'il n’entrait pas dans les plans établis avec l’entraîneur Laurent Batlles en vue de la remontée de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Erding va donc devoir se trouver un nouveau point de chute ou prendre sa retraite.