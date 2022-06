ASSE Mercato : Un ancien buteur du SRFC se rapproche de Sainté !

Publié par Ange A. le 23 juin 2022 à 10:18

ASSE Mercato : A la recherche de renforts offensifs cet été, l'AS Saint-Etienne étudie actuellement la venue d'un ancien buteur du PSG et du Stade Rennais.

ASSE Mercato : Mevlüt Erding libre de tout contrat

Après Arnaud Nordin, d’autres départs en attaque sont attendus à l’AS Saint-Étienne. En fin de contrat comme l’ailier tricolore, le capitaine Wahbi Khazri a annoncé son départ de l’ ASSE. Le Tunisien pourrait rebondir au Montpellier Hérault SC. Stéphanois le plus décisif lors du dernier exercice, Denis Bouanga dispose aussi de courtisans en Ligue 1 et même à l’étranger. Alors que la prolongation de son contrat a été un temps étudié, Romain Hamouma a finalement décidé de rejoindre l'AC Ajaccio.

Figure de Ligue 1 et ancien du club, Melvüt Erding n’est pas insensible au moment où autant de départs offensifs se profilent à Saint-Etienne. L’ancien buteur stéphanois (2013-2015) est actuellement libre de tout contrat après une saison décevante (un but en 11 matchs) en deuxième division turque avec Ümraniyespor. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain de 35 ans souhaite retourner dans le Forez pour aider les Verts à revenir dans l’élite.

ASSE Mercato : Erding déclare sa flamme à l'AS Saint-Etienne

Très attaché à l'AS Saint-Étienne, où il aura passé 2 saisons, Mevlut Erding a dévoilé avoir proposé ses services aux Verts. « Je n’ai pas envie d’arrêter, mais si rien ne me convient, je vais arrêter. Pour être honnête, j’ai fait part de mon envie à Saint-Etienne parce que c’est un club mythique, un club à part, qui a besoin de joueurs comme moi pour faire le lien entre les joueurs et l’entraîneur, pour montrer la grandeur du club. Je le dis avec modestie. Je n’ai pas eu de nouvelles dernièrement, je suis vraiment déçu. Ça me fait mal de voir ce grand club français en Ligue 2. J’ai dit à Loïc Perrin que je pouvais limite revenir gratuitement. Je veux juste voir Saint-Etienne en haut », a confié le buteur passé par le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais à RMC Sport.

L'ASSE étudie son incorporation

Si l'ancien joueur du Stade Rennais attend une réponse de la part du board ligérien, ce dernier devrait être fixé très rapidement. A en croire les informations du compte Sainté Inside, Loïc Perrin va s'entretenir avec l'entraîneur, Laurent Batlles, pour évoquer sa signature dans l'effectif. Un salaire de 10 000 euros bruts mensuels serait demandé par le buteur turc sans aucune prime à la signature, qui souhaite avant tout aider son ancien club à remonter dans l'élite. La réponse devrait avoir lieu ces prochains jours, d'après la source.