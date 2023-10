Moi c'est Alexis Kouahio, je suis un passionné de sport en général et de Football en particulier, j’ai nourri, tout petit, le rêve de devenir footb...

Mevlut Erding a été marqué par son passage à l’ASSE. Huit ans après son départ du club, il avoue un pincement au cœur lors de son transfert à Hanovre.

ASSE : Mevlut Erding ne voulait pas quitter Saint-Etienne

Mevlut Erding a pris sa retraite au Racing Besançon à l’été 2022. Pendant sa longue carrière professionnelle (17 saisons), il avait passé deux saisons à l’ASSE entre 2013 et 2015. Alors qu’il a connu 14 clubs entre 2005 et 2022, l’avant-centre avoue avoir été marqué par son passage sous le maillot des Verts. Et il en garde les meilleurs souvenirs de sa carrière, comme il l’a confié à l'application 90 Football, dans une interview. « J’ai apprécié mes deux saisons à Saint-Étienne. Quand tu joues le derby ASSE - Lyon, c'est extraordinaire. Les deux Kops sont extraordinaires. […]. Même si le stade sur les côtés n'est pas rempli, tu sais que ça envoie derrière les buts », a souligné le Franco-Turc.

Mevlut Erding avait été transféré par les Stéphanois à Hanovre en juillet 2015, contre un chèque de 4,5 M€. Mais selon ses confidences, il ne voulait pas quitter l’ASSE auquel il s’était attaché profondément. « Je ne voulais pas partir, j'aimais beaucoup Saint-Étienne. J'aimais les supporters, j'aimais jouer dans le Chaudron. Personnellement, j’étais parti à contrecœur », a-t-il fait savoir.

Mevlut Erding : « c'est surtout l'ASSE qui a gagné dans le transfert »

L’ancien international turc (35 sélections, 8 buts) insiste sur le fait qu’il n’a pas quitté les Verts pour de l’argent, mais plutôt sous la contrainte. « Pourquoi je suis parti ? C'est tout simple, on a fait une offre de 4,5 M€ à Saint-Étienne, qui n'a pas refusé. Moi, on m'a offert un meilleur contrat en Allemagne. […]. Ce n'est pas une question d'argent. C'est surtout Saint-Étienne qui gagnait dans l'affaire », a-t-il expliqué. Rappelons que Mevlut Erding a disputé 65 matchs avec l’ASSE, dont 45 comme titulaire, pour 21 buts et 2 passes décisives.