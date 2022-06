FC Nantes Mercato : Le FCN tente de s'offrir un attaquant uruguayen

Publié par ALEXIS le 27 juin 2022 à 11:31

FC Nantes Mercato : Toujours à la recherche du remplaçant de Kolo Muani, le FCN négocierait pour un attaquant uruguayen évoluant dans son pays natal.

FC Nantes Mercato : Le FCN s'intéresse à Mauro Mendez

La cellule de recrutement du FC Nantes est toujours à la recherche d’un attaquant de pointe pour renforcer l’équipe d’Antoine Kombouaré, après les départs de Randal Kolo Muani et Kalifa Coulibaly. Waldemar Kita avait confirmé son intérêt pour l’avant-centre de l’OM, Arkadiusz Milik, mais le dossier s’annonce compliqué. Les scouts nantais, eux, auraient coché le nom de Mauro Mendez du Montevideo Wanderers, en Uruguay. Les dirigeants du FCN auraient établi des contacts avec le joueur de 23 ans et son club.

D’après les informations du média El País, les négociations se déroulent sans obstacle et le dossier pourrait être bouclé rapidement. Sous contrat jusqu'en décembre 2023, Mauro Mendez s’est fait remarquer la saison dernière, en inscrivant 13 buts et délivrant 2 passes décisives en 24 matchs, toutes compétitions confondues. La cible du FC Nantes a certes été décisive dans le championnat uruguayen, mais il manque évidemment d’expérience du haut niveau, car il n’a jamais joué en dehors de son pays.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré écarté du recrutement ?

Qualifié pour la Ligue Europa, le FC Nantes attend sa première recrue estivale. Antoine Kombouaré a ciblé les postes à pourvoir et des profils, mais il ne serait pas libre de choisir les joueurs qu’il désire. Si l’on en croit les indiscrétions d’Emmanuel Merceron, « Kombouaré n'est pas si libre dans ses choix malheureusement ».

D’après l’Insider, Waldemar Kita n’a pas« vraiment fait de changement là dessus ». Le président des Canaris, son fils Franck Kita (directeur général) et leur bras droit Mogi Bayat seraient toujours les patrons du recrutement. Rappelons que Waldemar Kita avait confié à L'Équipe, début juin dernier, que « tout est clair » entre lui et son entraineur. « Antoine veut trois ou quatre joueurs et le club travaille dessus », avait-il annoncé ensuite.