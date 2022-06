OM Mercato : Marseille proche de boucler deux transferts en Serie A

Publié par Ange A. le 27 juin 2022 à 10:41

OM Mercato : Déjà intéressé par Luis Henrique, le Torino serait également séduit par le profil d’un autre indésirable à Marseille.

S’il souhaite renforcer son effectif, l’Olympique de Marseille devra également vendre cet été. Une opération dégraissage est attendue durant le mercato estival. Elle devrait permettre à l’ OM d’enregistrer quelques entrées et de faire de la place à ses futures recrues. En échec depuis sa signature à Marseille en 2020, Luis Henrique est notamment un sérieux candidat au départ.

L’ailier brésilien n’a inscrit qu’un seul but et délivré six passes décisives en 49 matches sous le maillot marseillais. Malgré ce bilan peu reluisant, l’attaquant de 20 ans dispose d’un prétendant en Italie pour relancer sa carrière. Pablo Longoria s’est récemment rendu en Italie pour discuter avec le Torino. Un prêt de Luis Henrique assorti d’une option d’achat estimée à 6 millions d’euros est évoqué. Outre le Brésilien, le club italien aurait des vues sur un défenseur marseillais.

OM Mercato : Duje Caleta-Car dans le viseur du Torino

Selon les informations de La Stampa, le pensionnaire de Serie A s’intéresserait aussi à Duje Caleta-Car. Le défenseur central croate est poussé vers la sortie depuis l’été dernier. Le défenseur international (23 sélections et 1 but) entre dans la dernière année de son contrat. La direction de l’Olympique de Marseille souhaite vendre Duje Caleta-Car cet été de peur de le laisser partir librement comme Boubacar Kamara. Le Torino pourrait donc saisir cette occasion.

Pablo Longoria aurait déjà ouvert les négociations avec ses homologues turinois. Un montant de 15 millions d’euros est évoqué par le média italien. Les Grenats préparent la succession de Bremer. Le défenseur brésilien serait dans le viseur de l’Inter Milan selon Tuttomercatoweb. Les Nerazzurri pensent au défenseur du Torino pour compenser le possible transfert de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain.