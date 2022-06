OM Mercato : C’est réglé, Longoria boucle une belle affaire avec Torino

Publié par Timothée Jean le 23 juin 2022 à 13:51

OM Mercato : Tout serait déjà bouclé en interne. L’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec le Torino pour le transfert de Luis Henrique.

Confronté à des soucis financiers, l’Olympique de Marseille devra procéder à un grand ménage au sein de son effectif. Plusieurs joueurs absents des plans de Jorge Sampaoli seront en effet priés d’aller voir ailleurs dès cet été. D’ailleurs, la direction de l’ OM est proche de boucler un premier départ. Luis Henrique, en grande difficulté à l’Olympique de Marseille, s’apprête à quitter le navire marseillais.

Il y a quelques jours, la presse italienne avançait que le Torino FC était très intéressé par le profil du jeune attaquant brésilien. Le club italien souhaite l’attirer dans ses filets et les différentes parties engagées dans ce dossier semblent avoir rapidement bouclé l’opération. Selon les informations du journaliste Alfredo Pedulla, l’ OM et le Torino FC sont tombés d’accord pour le prêt de Luis Henrique à hauteur de 6 millions d’euros. Et la journée d’hier a visiblement été décisive dans ce deal.

OM Mercato : Un dernier détail à régler pour Luis Henrique

Le président marseillais, Pablo Longoria, était présent ce mercredi en Lombardie pour finaliser les derniers détails de la transaction. Les dirigeants marseillais et leurs homologues turinois se seraient ainsi entendus sur les modalités du transfert. Il ne resterait plus qu’un dernier détail à régler avant d’officialiser le prêt de Luis Henrique au Torino.

Après avoir obtenu l’accord de l’ OM, le club italien devra désormais s’entendre avec l'attaquant brésilien. Et cela ne saurait tarder. Toujours selon la source, les négociations avec l’entourage du buteur brésilien devraient s’intensifier dans les jours à venir. L’idée d’évoluer au Torino la saison prochaine ne déplaît pas forcément au jeune joueur, déterminé à retrouver plus de temps la saison prochaine. Son transfert en Serie A ne serait donc plus qu’une question de temps.