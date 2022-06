RC Lens Mercato : Le RCL tient le successeur de Cheick Doucouré

Publié par ALEXIS le 03 juin 2022 à 01:13

RC Lens Mercato : Pour remplacer Cheick Doucouré, très convoité, et sur le point d’être transféré cet été, le RCL aurait trouvé le joueur idéal.

Cheick Doucouré, milieu de terrain du RC Lens, est très courtisé grâce à ses performances au sein de l’équipe de Franck Haise. Révélé la saison dernière, il a franchi un palier cette saison, aux côtés du capitaine Seko Fofana, lui aussi très sollicité. En Ligue 1, le nom de Cheick Doucouré circule à l’OM en plan B, pour pallier un éventuel échec du transfert de son coéquipier Seko Fofana. En Angleterre, il est sur les tablettes de Crystal Palace du manager français Patrick Vieira. Et ce n’est pas tout ! Le FC Séville, en Liga espagnole, s’est positionné récemment pour recruter le milieu défensif du RCL. Dès l’ouverture officielle du mercato estival (le 10 juin), la concurrence pourrait s’intensifier pour le joueur de 22 ans, aussi surveillé de près par de grosses écuries.

Batista Mendy pour remplacer Doucouré au RCL

Conscient de l’intérêt de plusieurs clubs pour Cheick Doucouré (22 ans), le RC Lens a mis ses recruteurs en mission depuis des semaines pour lui trouver un successeur. Et les nouvelles semblent bonnes pour le Racing Club. Si l’on en croit Foot Mercato, les Sang et Or ont coché le nom de Batista Mendy. Ce dernier est un imposant joueur (1,90 m; 81kg) révélé au Angers SCO cette saison. D’après la source, le milieu défensif formé au FC Nantes est surveillé par le RC Lens depuis qu’il était encore sous le maillot des Canaris.

En effet, le joueur ciblé par les Lensois a rejoint le SCO l’été dernier, librement, à la fin de son contrat au FCN. Batista Mendy est sous contrat au SCO jusqu'en juin 2024 et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 3 M€. Un montant qui ne sera pas un souci pour le club nordiste, qui espère récupérer au moins 20 M€ lors du transfert de Cheick Doucouré.