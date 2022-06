PSG Mercato : C'est bouclé, le Paris SG tient sa surprise en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2022 à 11:06

PSG Mercato : En attendant le dénouement pour Milan Skriniar, en provenance de l’Inter, Luis Campos aurait bouclé un autre dossier défensif pour le Paris SG.

PSG Mercato : Un nouveau défenseur arrive au Paris SG

Depuis l’intronisation de Luis Campos, un vent de renouveau souffle sur le Paris Saint-Germain. Alors que Zinédine Zidane était attendu sur le banc, c’est finalement Christophe Galtier qui s’apprête à remplacer Mauricio Pochettino. Et pour la saison prochaine, le duo Campos-Galtier, qui a fait ses preuves au LOSC, voudrait installer une défense à trois au Paris SG. Le club de la capitale est donc à la recherche de renforts dans ce secteur de jeu.

Selon plusieurs sources concordantes, l’international slovaque Milan Skriniar devrait prochainement quitter l’Inter Milan pour débarquer au Camp des Loges sur la base d'un transfert à 70 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout. À en croire le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, un joueur surprise serait attendu dans la capitale pour renforcer davantage la défense des Rouge et Bleu. Et depuis ces dernières heures, l’identité de l’heureux élu serait désormais connue.

PSG Mercato : Nordi Mukiele prend la place de Colin Dagba

« Et quand vous verrez la possible future recrue du PSG en défense (en plus de Skriniar), vous comprendrez encore plus pourquoi ils veulent instaurer une défense à 3 », a indiqué Santi Aouna sur Twitter. En effet, le Paris Saint-Germain pourrait recruter un autre défenseur central cet été, en plus de Milan Skriniar, dans le but d’élargir les possibilités pour l’entraîneur à ce poste et pour faciliter le passage à un système à trois derrière, selon Foot Mercato.

Ces derniers jours, L’Équipe, avait révélé un intérêt du PSG pour Sven Botman (LOSC) et Gabriel (Arsenal), deux joueurs connus de Luis Campos. Mais le premier s’est engagé avec Newcastle United et le second ne serait pas vraiment enclin pour s'aventurer en Ligue 1. Le nouvel homme fort du club francilien aurait donc mis un coup d’accélérateur dans le dossier Nordi Mukiele. À un an de la fin de son contrat, le polyvalent défenseur français dispose d’un bon de sortie pour quitter le RB Leipzig cet été.

Capable d’évoluer à tous les postes en défense et dans un rôle plus avancé de milieu défensif, l’ancien joueur de Montpellier est un profil parfait pour le système de jeu que veut asseoir Christophe Galtier au Paris SG. Selon le portail Média Foot, le défenseur de 25 ans pourrait même débarquer avant Milan Skriniar. Les dirigeants parisiens et leurs homologues de Leipzig seraient sur le point de conclure un deal autour des 20 millions d’euros. Une arrivée qui devrait pousser Colin Dagba vers la sortie cet été. À noter qu’en dehors du PSG, Tottenham, Manchester United et l’Atlético de Madrid étaient également sur le coup.