Toulouse FC Mercato : Officiel, le Téfécé s'offre un gardien prometteur

Publié par ALEXIS le 28 juin 2022 à 15:35

Toulouse FC Mercato : Le Téfécé tient sa deuxième recrue estivale. C’est un gardien de but en provenance de Valerenga Football en Norvège.

Toulouse FC Mercato : Kjetil Haug signe au Téfécé

Le Toulouse FC s’est offert un deuxième renfort estival, dont l’arrivée a été officialisée, ce mardi. Après l’attaquant international marocain Zakaria Aboukhlal, vendredi, c’est au tour de Kjetil Haug de déposer ses valises au TFC. Ce dernier est un imposant gardien de but norvégien (1,91 m) formé à Manchester City (entre 2014 et 2018) et passé par toutes les catégories en sélection jusqu’aux Espoirs. La durée de son contrat n'a pas été dévoilée par le club de la Ville Rose.

« Après un attaquant vendredi, c'est un gardien de but qui s'engage aujourd'hui au Toulouse Football Club, Kjetil Haug. Le Toulouse Football Club souhaite la bienvenue au Norvégien de 24 ans », a appris le club promu en Ligue 1. Le nouveau portier des Toulousains a rejoint directement ses coéquipiers en stage Navata en Espagne avec Philippe Montanier (entraîneur des Violets).

Toulouse FC Mercato : Haug, « signer à Toulouse, c'est une super opportunité »

Kjetil Haug a confié ses premières impressions, après la signature de son contrat, au site internet du Toulouse FC. « Je suis très content de signer à Toulouse. C'est une super opportunité pour moi, j'ai récemment regardé des matchs de la saison passée, il y a une super équipe, très performante et agréable à voir jouer. J'espère apporter de bonnes choses au Club et être prêt pour défendre les couleurs de l'équipe en Ligue 1. Je suis très excité à l'idée de vivre cette nouvelle expérience en France, c'est la première fois que je viens à Toulouse, je viens d'atterrir, mais la ville a l'air magnifique », a-t-il déclaré. Notons que le Norvégien a été recruté pour apporter la concurrence à Maxime Dupé (29 ans).