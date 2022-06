Toulouse FC Mercato : Un gardien de but norvégien en approche

Publié par ALEXIS le 10 juin 2022 à 00:19

Toulouse FC Mercato : Promu en Ligue 1, le Téfécé serait à la recherche d’un gardien de but. Une piste menant vers un portier norvégien a émergé.

Toulouse FC Mercato : Montanier cherche un concurrent à Dupé

Le Toulouse FC a retrouvé la Ligue 1 après deux saisons de suite en Ligue 2. Gardien de but N°1 du club de la Ville Rose, Maxime Dupé a disputé les 38 matchs du championnat, en entier, la saison dernière. Il a ainsi contribué largement au retour des TFC dans l’élite. Mais le coach Philippe Montanier ne serait pas totalement satisfait des performances du portier de 29 ans selon les informations de Foot Mercato. Ce dernier a concédé 33 buts et a réussi 16 clean sheet lors de l’exercice écoulé. « Le TFC ne semble pas convaincu par les qualités de Maxime Dupé et réfléchit très sérieusement à apporter un peu de concurrence sur le banc de touche », a appris le média.

Ne comptant pas sur le jeune Thomas Himeur (21 ans) et le suédois Isak Pettersson (25 ans) pour apporter la concurrence à Maxime Dupé, Philippe Montanier serait en quête d’un vrai dernier rempart, pour préparer le retour des Violets en Ligue 1 la saison prochaine.

Une offre du TFC transmise pour Kjetil Haug

Selon les informations de FM, les responsables du recrutement au Toulouse FC « auraient jeté leur dévolu sur le portier norvégien Kjetil Haug ». Mieux, Damien Comolli a « même transmis une offre » à Valerenga Football, club de l’imposant gardien de but (1,91 m), à en croire la source. Notons que l’ancien international Espoir norvégien a pris part à 10 matchs dans le championnat norvégien cette année (2022). Avant de revenir dans son pays natal à Sogndal Football en 2018, Kjetil Haug a passé 4 ans dans le centre de formation de Manchester City entre 2014 et 2018. Par ailleurs, le nom du Polonais Filip Majchrowicz (22 ans) circule aussi ces dernières heures en Haute-Garonne.