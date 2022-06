PSG Mercato : Galtier, l'officialisation bloque, la raison connue

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2022 à 13:06

PSG Mercato : Si l’OGC Nice a intronisé Lucien Favre hier, le Paris SG n’a toujours pas acté l’arrivée de Christophe Galtier. La raison est désormais connue.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino bloque la nomination de Galtier

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe a fait le point sur la situation entre le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier. Le quotidien sportif confirme notamment que tout est bouclé pour la nomination de l’ancien coach de l’OGC Nice sur le banc des Rouge et Bleu. Mais l’affaire bloque sur les détails à régler pour le licenciement de Mauricio Pochettino.

Le média francilien précise que si Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne sont prêts à verser les 15 millions d’euros de la dernière année de contrat du technicien argentin et ses adjoints, les discussions bloquent sur une partie des primes de résultats qu'ils auraient pu toucher la saison prochaine en restant au club. Cela correspond à environ 2 millions d'euros, qui s'ajouteraient à l'indemnité de départ, donc un total de 17 millions d'euros. D’autres facteurs poseraient problème et le club se montrerait inflexible.

PSG Mercato : Christophe Galtier intronisé au Paris SG ce mardi ?

D’après les renseignements du quotidien Le Parisien, Christophe Galtier va succéder à Mauricio Pochettino, licencié un an avant la fin de son contrat. L’engagement pour deux saisons avec le Paris Saint-Germain, plus une année supplémentaire en option, devrait être officialisé ce mardi. Comme à Lille de 2017 à 2020, le technicien marseillais de 55 ans va constituer un duo solide avec Luis Campos, le nouvel architecte du club de la capitale.

Le champion de France devrait donc trouver un terrain d’entente avec Pochettino sur les termes de son licenciement afin d’annoncer la signature de Galtier dans les prochaines heures. D'autant que la reprise de l'entraînement est programmée le 4 juillet du côté de la capitale.