AJ Auxerre Mercato : L’AJA s’offre une ancienne pépite de Paris

Publié par ALEXIS le 28 juin 2022 à 18:36

AJ Auxerre Mercato : L’AJA s'est offert un jeune joueur prometteur passé par Paris et le Barça. Sa signature chez le promu en Ligue 1 est officielle.

AJ Auxerre Mercato : Kays Ruiz-Atil s'engage à l’AJA pour 3 ans

Parti du PSG en mai 2021 et engagé par le Barça en juillet de la même année, Kays Ruiz-Atil fait son retour en Ligue 1. L’ AJ Auxerre l'a enrôlé pour trois saisons, soit jusqu'en juin 2025. « L’AJA est heureuse d’annoncer la signature de Kays Ruiz-Atil pour une durée de 3 ans », a officialisé le club Bourguignon. Son dernier passage au Barça n’a pas été concluant et le club catalan a résilié son contrat le 11 mai 2022. La pépite de 19 ans s'est donc engagée avec l’AJA librement, sans indemnité de transfert.

Il faut dire que Kays Ruiz-Atil avait des offres, mais il « a privilégié la France aux propositions italiennes, belges et suisses », à en croire RMC Sport. Il a en effet été séduit par le projet de l’ AJ Auxerre, mais aussi par le discours de son entraîneur. « L’AJA a su être convaincante grâce au discours de Jean-Marc Furlan sur l’utilisation de l’international français U20 (4 sélections) et l’implication directe du président James Zhou », a souligné la source.

Un début de carrière compliqué pour le natif de Lyon

Vu son talent et ses débuts prometteurs dans les catégories de jeunes du Barça puis du Paris Saint-Germain, PSG, Kays Ruiz-Atil est promis à une grande carrière. Néanmoins, il a du mal à faire décoller sa carrière professionnelle. Après cinq années au sein du centre de formation du PSG (2015-2020), le natif de Lyon avait fait 7 apparitions en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021. À l’issue de cet exercice, il avait refusé de prolonger son contrat et était reparti à Barcelone où il avait fait ses débuts à la Masia (entre 2009 et 2015).

Cependant, l’expérience de Kays Ruiz-Atil en catalogne a été un échec. Il a fait seulement une seule apparition dans le groupe professionnel des Blaugranas la saison dernière. Sous les ordres de Furlan, Kays Ruiz-Atil a une opportunité de relancer sa carrière sous les couleurs de l' AJ Auxerre.