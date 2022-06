PSG Mercato : Avant Skriniar, Paris boucle une signature en défense

Publié par Thomas le 29 juin 2022 à 19:05

PSG Mercato : Afin de renforcer son couloir gauche, le Paris Saint-Germain va boucler la signature d'un latéral prometteur.

PSG Mercato : Nouvelle concurrence pour Nuno Mendes à gauche

Le mercato s’annonce chaud cet été dans la capitale. Désireux de remodeler son effectif après sa saison décevante, le Paris Saint-Germain souhaite insuffler un esprit moins " bling-bling ", mettant l’accent sur le centre de formation et le recrutement de joueurs dévoués. « Il y a onze ans j’ai dit que je voulais former le futur Messi, aujourd’hui je dis qu’on veut former le futur Mbappé, qui viendrait lui aussi de Paris ! Ce n’est pas facile, mais on a tout pour y arriver », annonçait il y a peu Nasser Al-Khelaïfi. Après avoir prolongé le très convoité Ismaël Gharbi et avoir offert un premier contrat à Warren Zaïre-Emery, Luis Campos serait sur le point d’acter une nouvelle signature.

Comme le révèle Goal ce mercredi après-midi, le PSG va faire signer prochainement un premier contrat professionnel de trois saisons à son latéral gauche Vimoj Muntu Wa Mungu. Contrairement à certains jeunes, récemment passés pro à Paris, le défenseur de 17 ans ne sera pas prêté dans la foulée et devrait intégrer le futur effectif parisien. D’après le média, plusieurs autres jeunes issus du centre de formation devraient prochainement voir leur sort se sceller dans la capitale. Le latéral gauche d’origine congolaise, pilier de l’effectif U19 parisien, pourrait apporter de la concurrence à Nuno Mendes dans les années à venir.

PSG Mercato : Christophe Galtier attendu à l’entraînement lundi

Dans les petits papiers de Luis Campos depuis plusieurs semaines, la venue de Christophe Galtier au Paris SG est imminente. L’ancien coach de l’OGC Nice est tombé d’accord avec le club de la capitale depuis plusieurs jours et attendrait désormais l’officialisation du départ de Mauricio Pochettino. D’après RMC Sport, l’annonce de l’arrivée du coach marseillais à Paris devrait avoir lieu d’ici la fin de semaine. Selon la source, Galtier sera même présent lors du premier entraînement des Rouge et Bleu lundi prochain. Son indemnité de transfert a semble-t-il été réglé aux alentours des 4 millions d’euros, d’après des proches du dossier.