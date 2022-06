ASSE Mercato : Batlles annonce d’autres départs à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 22:05

ASSE Mercato : Suite à la relégation de Saint-Étienne en L2, plusieurs joueurs ont quitté le club. Et ce n’est pas tout ! Batlles annonce d’autres départs.

ASSE Mercato : Batlles annonce la couleur sur la composition de son équipe

Pour joueur en Ligue 2 la saison prochaine, l’ ASSE a fait confiance à Laurent Batlles au poste d’entraineur principal. Nommé officiellement le 3 juin dernier à la place de Pascal Dupraz, il a déjà recruté trois nouveaux joueurs : Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost. Le technicien de 46 ans connait bien les deux derniers, car il les a dirigés à l’ES Troyes AC entre juin 2019 et décembre 2021. Mais seulement trois recrues à l'AS Saint-Étienne, ce n’est pas encore suffisant, vu le départ de plus d’une dizaine de joueurs en raison de la relégation du club en Ligue 2. Bon nombre d’entre eux étaient en fin de contrat et libres. Conscient de cela, Laurent Batlles a déjà sa petite idée. Il compte s’appuyer sur de jeunes joueurs de la réserve qui donneront satisfaction pendant la préparation.

« L'idée, c'est d'avoir une ossature de quinze joueurs expérimentés, avec notamment des éléments qui ont connu le haut de tableau de Ligue 2 et ont le super état d'esprit, comme les trois joueurs déjà recrutés, plus cinq ou six jeunes joueurs qui performeront dans la préparation. Il y a des casiers vides dans le vestiaire des pros : à eux d'aller les chercher », a expliqué le nouvel entraineur de l’ ASSE dans L’Équipe, tout en rappelant : « avec un centre de formation aussi performant, ce serait dommage de ne pas s'en servir largement. »

D'autres joueurs veulent partir de l'AS Saint-Étienne

Dans le sens des départs, certains joueurs sous contrat pourraient quitter le club ligérien. Laurent Batlles l’a confirmé, ce mercredi, dans le quotidien sportif. « Je suis en train de rencontrer tous les joueurs un par un. Certains veulent rester, d'autres non, mais en attendant, chacun doit être dans une optique de travail », a fait savoir le nouveau coach de l’ ASSE. Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Ryad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak ou encore Miguel Trauco sont quelques-uns des nombreux joueurs partis du Forez cet été.