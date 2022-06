ASSE Mercato : Officiel, le MHSC s'offre un autre joueur de Sainté

Publié par ALEXIS le 27 juin 2022 à 21:41

ASSE Mercato : La signature Wahbi Khazri au Montpellier HSC est maintenant officielle. Il a rejoint Nordin après son départ de l’AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Whabi Khazri signe au Montpellier HSC

Profitant de la relégation de l’ ASSE en Ligue 2, le Montpellier HSC s’est offert les services de Wahbi Khazri comme pressenti. Il s’est engagé avec le club Pailladin librement, à l’issue de son contrat à l’AS Saint-Étienne. L’attaquant de 31 ans rejoint ainsi Arnaud Nordin, son ancien coéquipier chez les Verts, qui l’a devancé en Hérault. Il est la 4e recrue estivale du MHSC, après Théo Sainte-Luce, Faitout Maouassa et évidemment Nordin.

« Libre de s’engager avec le club de son choix après la fin de son contrat avec l’ ASSE, l’international tunisien poursuit son aventure en France pour quelques années encore malgré notamment quelques touches à l’étranger. Il vient renforcer le secteur offensif Pailladin avec un mystère, celui de son positionnement dans le schéma tactique d’Olivier Dall’Oglio », a communiqué le Montpellier HSC.

L'ex-buteur de l'AS Saint-Étienne heureux de rebondir au MHSC

Wahbi Khazri portera le N°99 avec La Paillade. Il se réjouit de rebondir dans un club de Ligue 1, suite à la relégation de l’ ASSE en Ligue 2. « Je suis très content d’être ici. C’est un nouveau challenge. Je pense que j’en avais besoin et j’espère maintenant aider le club à grandir, à atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même. J’espère prendre du plaisir, en procurer aux gens qui aiment ce club et que nous vivrons une belle aventure, tous ensemble », a-t-il déclaré.

Président du club logé au stade de la Mosson, Laurent Nicollin n’a pas caché sa joie d’enrôler un buteur rodé à la Ligue 1. « Je suis très heureux de la signature de Wahbi au MHSC. C’était une priorité pour nous de renforcer notre attaque. C’est désormais chose faite et j’en suis ravi. Nous avons eu un bon contact avec lui. J’espère qu’il va continuer à marquer des buts comme il le fait depuis de nombreuses années en Ligue 1 et qu’il portera haut l’équipe », s’est-il réjoui.