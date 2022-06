PSG Mercato : Accord total pour le premier renfort de Campos

Publié par Ange A. le 30 juin 2022 à 07:05

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain serait proche de recruter la première recrue de l’ère Luis Campos. Un accord serait déjà trouvé.

PSG Mercato : L’arrivée du premier renfort se précise

Des changements sont attendus au Paris Saint-Germain après cette nouvelle saison décevante. Le PSG n’a remporté que son dixième titre de champion de France. La saison avait d’ailleurs mal débuté pour Mauricio Pochettino et ses ouailles, battus par Lille lors du Trophée des champions. L’aventure européenne s’est terminée en mars suite à l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Les Parisiens ne sont pas allés plus loin que ce stade en Coupe de France. Leonardo parti, Luis Campos est le nouveau conseiller sportif de Paris. Le Portugais pousse d’ailleurs pour le départ de Pochettino et la signature de Christophe Galtier. Alors que le technicien marseillais est attendu, le recruteur lusitanien serait proche de signer sa première recrue.

Un accord évoqué pour le transfert de Vitinha

RMC Sport affirme ce jeudi que le transfert de Vitinha à Paris est en bonne voie. Selon la radio, il ne reste qu’un dernier obstacle pour le transfert du milieu portugais au PSG. « Selon nos informations, l’accord total, pour la venue du milieu du FC Porto, n’est pas encore signé mais il ne s’agit plus que d’une question administrative », assure la source. Laquelle assure que les rendez-vous de ce mercredi entre le PSG et le club portugais «ont fait avancer les choses ». Les deux parties seraient tombées d’accord pour un transfert de Vitinha à hauteur de 40 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire fixée par le champion du Portugal.

Auteur de 4 buts et 5 passes décisives cette saison, le milieu portugais devrait vivre sa deuxième expérience à l’étranger en signant à Paris. Il avait été prêté aux Anglais de Wolverhampton entre 2020 et 2021.