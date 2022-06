OM Mercato : C’est fait, visite médicale en cours pour un crack

Publié par Timothée Jean le 30 juin 2022 à 15:34

OM Mercato : Après l’arrivée de Samuel Gigot, l’Olympique de Marseille est sur le point de boucler une deuxième signature en défense.

OM Mercato : Visite médicale annoncée pour Isaak Touré

Le mercato s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille. Désireux d’insuffler un vent nouveau dans son effectif, le club phocéen redouble d’efforts pour se renforcer cet été. La direction de l’ OM a déjà signé une première recrue en défense avec l’arrivée de Samuel Gigot. Après un pré-contrat signé en janvier dernier, le défenseur français a officiellement rejoint l’Olympique de Marseille cet été et a débuté les entraînements sous les couleurs phocéennes.

Sauf que l’arrivée de Samuel Gigot ne devrait pas suffire pour combler les carences défensives de l’ OM. Surtout que William Saliba, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez se rapprochent de la porte de sortie. Les dirigeants marseillais en sont bien conscients et ont alors lancé les grandes manœuvres pour faire venir un deuxième renfort défensif. Marseille a en effet entamé les négociations pour faire venir Isaak Touré, la nouvelle sensation du Havre AC. Et après plusieurs semaines de négociations, l’ OM touche enfin au but pour sa signature. Mieux, selon diverses sources concordantes, le défenseur de 19 ans serait actuellement à Marseille afin de passer sa visite médicale. Si tout se passe bien, Isaak Touré devrait ainsi s’engager pour un contrat de cinq ans avec l’ OM.

OM Mercato : Marseille devance Man City pour Isaak Touré

La direction de l’Olympique Marseille est donc bien partie pour frapper un très joli coup sur le marché des transferts. Alors qu’il était annoncé en partance pour Man City, Isaak Touré aurait finalement changé d’avis au profit de l’ OM. Le jeune défenseur central, au gabarit imposant (2m06, 99 kg) voudrait à présent poursuivre sa progression en France sous les couleurs marseillaises avant de rejoindre plus tard un club plus huppé. C’est donc en toute discrétion que la direction de l’ OM s’apprête à officialiser sa signature.

De son côté, le journaliste Luca Bendoni assure que les dirigeants phocéens et leurs homologues havrais sont tombés d'accord pour un transfert à hauteur de 7 millions d’euros. Sauf un retournement de dernière minute, le jeune défenseur central devrait s'engager dans les prochaines heures avec l'Olympique de Marseille.