PSG Mercato : C’est réglé avec Pochettino, Galtier est à Paris !

30 juin 2022

PSG Mercato : Après plusieurs jours d’attente, Mauricio Pochettino devrait officiellement céder sa place au Paris SG à Christophe Galtier.

PSG Mercato : Accord total entre le Paris SG et Pochettino

Les choses se précisent de plus en plus au Paris Saint-Germain. Comme annoncé par Nasser Al-Khelaïfi dans une interview avec Le Parisien il y a quelques jours, Christophe Galtier va succéder à Mauricio Pochettino. Selon les dernières informations du journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, « un accord total a été trouvé pour Mauricio Pochettino et son staff, pour une rupture de contrat. Il ne manque désormais que les papiers à signer pour acter le départ du technicien argentin ».

Une bonne nouvelle donc pour le club de la capitale qui attendait ce licenciement afin de pouvoir officialiser l’arrivée de son nouveau coach. Après son remplacement à l’OGC Nice par Lucien Favre, Christophe Galtier devrait donc effectivement prendre la relève de l’Argentin de 50 ans sur le banc des Rouge et Bleu. D’ailleurs, avant même l’officialisation de sa nomination, le technicien marseillais aurait déjà pris ses marques dans la capitale.

PSG Mercato : Christophe Galtier présent au Camp des Loges

Alors que Vitinha passe sa visite médicale, en provenance du FC Porto, le Paris Saint-Germain pourrait officialiser ce jeudi l’arrivée de son nouvel entraîneur. Pressenti à la place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier était présent ce jeudi au Camp des Loges pour découvrir les installations du club de la capitale, à en croire le quotidien L’Équipe.

« Sa nomination comme successeur de Mauricio Pochettino n'est plus qu'une question d'heures. Galtier sera bien à la tête du PSG dès lundi, au moment de la reprise de l'entraînement pour les champions de France. Il doit signer dans les prochaines heures un contrat de deux ans », confirme le journal sportif. Il devrait donc être présent lors de la reprise collective le 4 juillet prochain. Avec cet accord trouvé entre Pochettino et le PSG, sa prise de fonction devrait officialiser très prochainement.