Stade Rennais Mercato : Accord conclu, un international arrive au SRFC

Publié par Thomas le 01 juillet 2022 à 15:10

Stade Rennais Mercato : À la recherche d'un défenseur central depuis le départ d'Aguerd, le SRFC a bouclé un accord avec un défenseur du Barça.

Stade Rennais Mercato : Samuel Umtiti dit oui au SRFC

Le mercato du SRFC est enfin lancé. Plutôt timide depuis l’ouverture du marché des transferts début juin, le club breton est en passe de boucler sa première signature estival et pas des moindres. Amputés de son roc en défense, Nayef Aguerd, parti rejoindre le club de West Ham en Premier League la semaine dernière, les Rouge et Noir seraient sur le point d’acter la venue de Samuel Umtiti.

Le défenseur tricolore, sous contrat jusqu’en 2026 au Barça, se cherche un point de chute cet été après que son entraîneur, Xavi, lui ait indiqué ne plus compter sur lui la saison prochaine. Déjà proche d’un départ de Barcelone l’hiver dernier, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a acté son départ de Catalogne. Pour le récupérer, plusieurs clubs en France et en Europe se sont montrés intéressés (OGC Nice, OL, Fiorentina, Gérone) mais c’est bien le Stade Rennais qui occupe la pole position. Sous l’impulsion de Florian Maurice et de Bruno Genesio, qui ont tous les deux dirigé Umtiti à Lyon, le SRFC s’est récemment rapproché du Barça pour enrôler le joueur de 28 ans en prêt.

Un temps tenté par un retour chez les Gones, "Big Sam" aurait finalement décidé de rejoindre les Rouge et Noir. Comme le révèle Shay Lugassi, rédacteur en chef de Barça Time, Umtiti aurait donné son accord à Rennes pour une arrivée cet été. Si les deux clubs discutent toujours, le SRFC se montre très optimiste concernant l’issue du dossier.

Stade Rennais Mercato : La révolution défensive du SRFC se met en place

Alors que Samuel Umtiti se dirige à grands pas vers le Roazhon Park, deux autres défenseurs centraux sont ciblés par Florian Maurice cet été. Tout d’abord le Sud-coréen Kim Min-jae du Fenerbahçe. Le joueur de 25 ans, également visé par Naples, pourrait coûter aux alentours des 23 millions d’euros aux Rennais. D’après la presse turque, le Stade Rennais s’apprête à faire une nouvelle offre au club stambouliote, qui devrait sceller le transfert du défenseur.

Dans le même temps, Florian Maurice se serait lancé aux trousses d’un joyau argentin évoluant au Feyenoord, Marcos Senesi. Très demandé en Europe, le joueur a vu le board breton entamé des discussions avec son club pour une arrivée cet été. De quoi annoncer une petite révolution en défense la saison prochaine.