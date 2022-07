RC Lens Mercato : Officiel, le RCL signe une sensation au milieu !

Publié par Antony le 01 juillet 2022 à 15:48

RC Lens Mercato : Lukasz Poreba arrive en joueur libre et s'engage officiellement chez les Sang et Or jusqu'en juin 2027.

RC Lens Mercato : Un 3ème polonais dans l'effectif

Attendus depuis le mercato hivernal au RC Lens, Lukasz Poreba a enfin signé chez les Sang et Or ce vendredi. Le club polonais où il était sous contrat, Zaglebie Lubin, avait décidé de le conserver jusqu'à la fin de la saison pour l'opération maintien. Le milieu polonais arrive donc en joueur libre, et ce, pour 5 ans dans le Nord de la France, soit jusqu'en 2027. Le RCL devra en revanche payer l’indemnité de formation de 400 000 euros. Le jeune joueur de 22 ans vient retrouver ses compatriotes Przemyslaw Frankowski et Adam Buksa, arrivé il y a peu du New England Revolution, de quoi faciliter son intégration. Il est déjà présent à l'entraînement depuis lundi à la Gaillette, avec ses futurs coéquipiers grâce à une dérogation dans l’attente de la fin de son bail.

L'international polonais est un joueur prometteur avec 32 matchs la saison dernière et pièce maîtresse de la sélection U21 polonaise dont il a été capitaine lors des deux derniers matchs. Le milieu de terrain est décrit comme un milieu infatigable récupérant très souvent la balle et qui a déjà de l'expérience avec 88 matchs à son actif.

" C'était une opportunité ", s'est réjouit le directeur sportif lensois, Florent Ghisolfi en conférence de presse. " C'est un joueur qui était une opportunité avec l'idée de faire comme Badé ou Wooh : des joueurs à potentiel qui peuvent progresser aux contacts de notre équipe. Ce sera un joueur de complément. "

RC Lens Mercato : Un mercato pas encore terminé

Les Sang et Or marquent un mercato intéressant. Avec l'arrivée de Lukasz Poreba, le Racing signe sa 4e recrue du mercato estival. Il rejoint Jimmy Cabot (Angers SCO), Adam Buksa (New England Revolution) et Salis Abdul Samed (Clermont Foot). Une dernière recrue devrait arriver d'ici quelques jours, Brice Samba. Le gardien de Nottingham Forest a demandé à son club d'accélérer les négociations pour un transfert d'une valeur de 5 millions d'euros.