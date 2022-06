RC Lens Mercato : Le successeur de Faniez aux portes du RCL

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2022 à 01:04

RC Lens Mercato : Le gardien de but recherché par le RCL devrait arriver de Nottingham Forest. Après des blocages, les parties seraient presque d’accord.

RC Lens Mercato : Brice Samba se rapproche de Lens

Lors de la rentrée sportive du RC Lens, cette semaine, l’entraineur Franck Haise a clairement exprimé le besoin de se renforcer au poste de gardien de but. En effet, Wuilker Farinez s’est blessé gravement avec la sélection du Vénézuéla pendant l’inter-saison. Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche, il ne rejouera pas avant 2023. « L’axe de recrutement est clair, nous recherchons un gardien numéro 1. C’est la priorité », a assuré l’entraineur du RCL. La piste la plus chaude mène vers Brice Samba, portier N°1 de Nottingham Forest.

Bloquées un temps, les négociations entre le club promu en Premier League et le club de Ligue 1 se seraient décantées ces dernières heures. Selon les informations de L’Équipe, « Nottingham Forest et le RC Lens sont quasiment d'accord sur une indemnité de transfert de 5 M€ » pour le transfert du gardien de but Franco-Congolais, probablement en début de semaine prochaine.

Coup de pression du portier Franco-Congolais sur Nottingham Forest

D’après le quotidien sportif, Brice Samba a mis une gosse pression sur les dirigeants de son club, ce qui a accéléré les modalités de son transfert. À un an de la fin de son contrat avec Forest, il tenait une offre de prolongation de son bail, mais il a refusé de rempiler. Formé au Havre AC, puis passé à l’OM (2013-2017), à l'AS Nancy-Lorraine et au SM Caen (2017-2019), le portier de 28 ans a ouvertement exprimé son désir de revenir en Ligue 1, en rejoignant le RC Lens. Il était même impatient de débarquer à la Gaillette pour entamer la préparation estivale avec les Sang et Or, si l’on croit la source. « Récemment, il a demandé à son club d'accélérer les négociations, afin d'être en mesure de partir avec ses futurs coéquipiers en stage de pré-saison », a indiqué le média.