OM Mercato : Sampaoli dévoile tout, un coach arrive à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 01 juillet 2022 à 18:10

OM Mercato : L’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Jorge Sampaoli. Une démission liée aux différends entre l’Argentin et ses dirigeants.

OM Mercato : Jorge Sampaoli explique les raisons de sa démission

C’est un séisme qui secoue l’Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli n’est plus l’entraîneur de l’ OM. Arrivé en mars 2021 en remplacement d’André Villas-Boas, le technicien argentin a claqué la porte de La Commanderie. Une décision commune annoncée ce vendredi via un communiqué publié sur le site officiel du club. « L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration », a publié la direction marseillaise.

Jorge Sampaoli ne sera donc pas sur le banc marseillais la saison prochaine, alors que l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Mais la question que bon nombre de supporters se posent est de savoir : quelle est la principale raison du départ inattendu de coach argentin ? Dans son message d’au revoir, le principal concerné a clairement laissé entendre qu’il n’était plus en adéquation avec les ambitions sportives du club phocéen. « Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM », a-t-il posté sur son compte Instagram.

OM Mercato : Marseille lance son casting pour l’après-Sampoli

Déçu par le début du mercato de l'Olympique de Marseille, qui a jusqu’ici bouclé une seule recrue en la personne d’Isaak Touré, le technicien argentin de 62 ans a finalement décidé de démissionner de son poste. Son départ jette ainsi un énorme coup de froid sur le recrutement marseillais, car la direction de l’OM ne devra pas perdre du temps pour trouver un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine.

D’ailleurs, les dirigeants de l’Olympique de Marseille se sont déjà mis à la recherche de celui qui succédera à Sampaoli. Ces dernières heures, le nom de Roberto De Zerbi est sorti dans la presse. Il faut dire que le coach italien est une cible de longue date de l’ OM. Libre de tout contrat suite à son départ du Chakhtar Donetsk, précipité par l’invasion de la Russie en Ukraine, Roberto De Zerbi représenterait un candidat crédible pour prendre les rênes de l’équipe première de Marseille. Mais les Marseillais étudieraient actuellement une autre piste chaude en interne, celle menant à Igor Tudor (44 ans).

OM Mercato : Igor Tudor, nouvelle piste privilégiée par Longoria

Le journaliste Matteo Moretto indique en effet que l’entraîneur croate, libre depuis son départ du Hellas Vérone, serait la piste privilégiée par Pablo Longoria pour prendre les rênes de l’équipe première. Selon la source, le président phocéen serait en négociations avancées avec Igor Tudor pour boucler sa signature. Une information confirmée dans la foulée par Fabrizio Romano, qui le place également en pole pour reprendre l'Olympique de Marseille.En cas d’échec, il devrait se raboter sur une autre piste. Le casting pour l’après-Sampaoli est donc lancé.

" On a déjà commencé à travaillé sur la suite. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution. L'équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine ", évoque cet après-midi Pablo Longoria en conférence de presse.

" Démission aussi du staff ? Tous les personnes qui sont arrivés avec Jorge ont pris la même méthodologie. Villas-Boas avait fait la même chose. Il faut les remercie ", rajoute le président de l' OM, qui devrait annoncer son futur coach d'ici lundi donc.