OM Mercato : Succession de Sampaoli, Longoria a tranché

Publié par Ange A. le 02 juillet 2022 à 07:34

OM Mercato : Le favori de Longoria pour remplacer Sampaoli

Alors qu’il vient d’entamer sa reprise, l’Olympique de Marseille doit se trouver un nouvel entraîneur. Vendredi, Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l’OM. Le technicien argentin n’a pas reçu de garanties jusqu’ici pour bâtir un effectif compétitif en vue de la saison à venir. Une campagne durant laquelle les Olympiens vont signer leur retour en Ligue des champions. Le technicien argentin rend le tablier alors qu’il disposait encore d’un an de contrat avec le club phocéen. Après l’annonce de son départ, Pablo Longoria a activé ses réseaux pour assurer la succession du technicien sud-américain. Si le nom d’Igor Tudor circule, le président marseillais aurait opté pour Roberto de Zerbi. Coach du Shakhtar Donetsk, le technicien italien peut s’engager avec le club de son choix. Ceci en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Officialisation imminente de Roberto de Zerbi à Marseille ?

Selon plusieurs sources proches de l’Olympique de Marseille, Roberto de Zerbi serait en pole pour prendre la succession de Jorge Sampaoli. Le technicien de 43 ans se serait déjà entretenu avec l’OM et aurait même donné son accord. Il pourrait débarquer en Provence ce weekend. Ceci dans l’optique de diriger ses premières séances d’entraînement dès lundi comme le souhaite Pablo Longoria.

« On a déjà commencé à travailler sur la suite. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c’est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d’évolution. L’équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d’avoir le coach d’ici la fin de semaine », a indiqué le président marseillais. L’officialisation du nouvel entraîneur de Marseille devrait donc survenir dans les prochaines heures. Reste maintenant à confirmer s’il s’agira bien de l’Italien Roberto de Zerbi.