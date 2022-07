OM Mercato : Des indices tombent sur le successeur de Sampaoli

Publié par ALEXIS le 02 juillet 2022 à 11:44

OM Mercato : Les deux noms sur le calepin de l’Olympique de Marseille pour succéder à Sampaoli sont connus. Le contrat proposé à l’un est dévoilé.

OM Mercato : Deux favoris pour succéder à Sampaoli !

Jorge Sampaoli a claqué la porte de l’ OM, vendredi à la surprise générale. En désaccord avec la direction sur ses ambitions du club olympien, il a décidé de quitter l’équipe qu’il a pourtant qualifiée directement pour la phase de poule de la Ligue des champions. Pour remplacer le bouillant technicien argentin à l'Olympique de Marseille, les noms d'Igor Tudor (44 ans) et Roberto de Zerbi (43 ans) sont cochés par Pablo Longoria. Le premier est libre de tout engagement depuis la fin de son contrat au Hellas Vérone (en Italie). Quant au deuxième, il est sous contrat avec le Shakhtar Donetsk, mais il est autorisé par la FIFA à s’engager avec le club de son choix jusqu’au 30 juin 2023, en raison de la guerre en Ukraine.

Le président de l’ OM a confirmé des pistes sans avancer de noms, dès l’annonce officielle du départ de Jorge Sampaoli. « On a déjà commencé à travailler sur la suite. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c’est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d’évolution. L’équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d’avoir le coach d’ici la fin de semaine », a-t-il lâché en conférence de presse. Mais jusqu’à ce samedi, les informations sont partagées entre les deux entraineurs. Ils sont annoncés chacun comme favori, d’un média à l’autre.

Un contrat de 2 ans, plus une 3e année en option pour Igor Tudor

Le Parisien croit, lui, savoir que c’est Igor Tudor qui est tient la route pour succéder à Jorge Sampaoli. Pablo Longoria est sur le point de conclure un accord verbal avec le technicien croate, si l’on en croit la source. Les parties devraient tomber d’accord sur un contrat de deux saisons assorti d’une troisième année en option. Igor Tudor pourrait débarquer à Marseille, lundi, afin de signer officiellement son contrat et démarrer la préparation estivale de l’ OM, dans la foulée. En effet, la reprise des entrainements des Minots est fixée à cette date du 4 juillet 2022.