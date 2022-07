ASSE Mercato : Caïazzo sort enfin du silence et exprime un gros regret

Publié par ALEXIS le 02 juillet 2022 à 18:10

ASSE Mercato : Caïazzo est sorti du silence, mais pas sur le dossier de la vente. Il a exprimé un gros regret sur le départ de Galtier de l’AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Caïazzo assure que Galtier va réussir au PSG

L’actualité de l’ ASSE est animée ces derniers jours par l’échec de la vente du club à David Blitzer. Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer n’ont pas trouvé d’accord avec le et le milliardaire américain, selon l’AFP. La vente de l’AS Saint-Étienne n’est pas pour autant annulée. Le club est toujours sur le marché, et les deux propriétaires reste à écoute d’autres propositions. David Blitzer (52 ans) serait d’ailleurs enclin à revenir à la charge, en rehaussant son offre, selon les informations du quotidien Le Progrès. Pour rappel, il avait revu sa proposition de rachat à la baisse, suite aux sanctions infligées à l’ ASSE par la LFP, d’après L’Équipe. L’homme d’affaires américain aurait finalement proposé 40 M€, dont 19 pour racheter les parts sociales du club stéphanois.

Dans des propos rapportés confiés à L’Équipe, Bernard Caïazzo s’est prononcé sur la future nomination de Christophe Galtier au PSG à la place de Mauricio Pochettino. Le président du conseil de surveillance des Verts n’a aucun doute que l’ancien entraineur de l’AS Saint-Étienne (de 2009 à 2017) va réussir dans la capitale. « Oui, bien sûr il va réussir. Partout où il est passé, il a surperformé », a-t-il rassuré dans le quotidien sportif, en ajoutant : « c’est quelqu'un qui apprend tous les jours ».

Énorme regret du président sur le départ de Galtier de l'AS Saint-Étienne

L’ ASSE est reléguée en Ligue 2, cinq ans après le départ de Christophe Galtier. Et Bernard Caïazzo avoue que « son départ de l’ ASSE a été un peu le début de la fin ». « Au-delà de l'amitié qui nous lie ainsi que nos familles, cela a été très dur qu'il s'en aille. Je savais que plus jamais nous n'allions revivre ce que nous avions vécu avec lui, la Coupe d'Europe notamment », a regretté le dirigeant stéphanois. Pour mémoire, Sainté est à son 7e coach, après le départ du technicien natif de Marseille, en 2017. Sont passés respectivement : Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant, Claude Puel, Pascal Dupraz et maintenant Laurent Batlles.