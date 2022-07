OM Mercato : C’est fait, Marseille tient son nouvel entraîneur !

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2022 à 16:33

OM Mercato : Comme promit par son président Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille n’a pas perdu de temps pour la succession de Jorge Sampaoli.

OM Mercato : Le successeur de Sampaoli a dit « oui » à Longoria

Au lendemain de la démission surprise de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria aurait déjà réglé sa succession. En effet, selon les informations de RMC Sport et du journal Le Parisien, le Croate Igor Tudor va prendre la relève de l’entraîneur argentin sur le banc de l’Olympique de Marseille. Laissé libre par le Héllas Vérone malgré une saison réussie et une surprenante 9e place obtenue en Serie A, l’ancien défenseur de la Juventus Turin va s’engager pour deux saisons, sans année supplémentaire en option, avec le vice-champion de France. « Il ne manque plus que la signature et l’officialisation », assure le média sportif. La nomination de Tudor pourrait donc être officialisée très rapidement afin qu'il puisse diriger au plus vite la préparation estivale de l'équipe marseillaise.

OM Mercato : Igor Tudor attendu à l’entraînement lundi

Priorité de Pablo Longoria pour succéder à Jorge Sampaoli, Igor Tudor s’est donc entendu avec la direction de l’Olympique de Marseille pour les deux prochaines années, soit jusqu’en juin 2024. D’après le journaliste Saber Desfarges indique que le technicien croate de 44 ans est désormais attendu à Marseille dans les prochaines heures pour parapher son bail. De son côté, le journal La Provence assure que l'officialisation de la nomination de l’ancien coach assistant de la Juventus Turin devrait intervenir ce dimanche pour lui permettre de diriger sa première séance d’entraînement sous ses nouvelles couleurs dès lundi.

Arrivé sur le banc de Vérone après trois défaites inaugurales sous la coupe d'Eusebio Di Francesco, Igor Tudor a vite trouvé les ficelles pour relancer son groupe lors de la dernière saison. Et surprendre la Serie A qui a été bluffée par ses miracles pendant de longs mois. C’est donc un entraîneur jeune, mais atypique comme Sampaoli, qui s’apprête à débarquer sur la Canebière.