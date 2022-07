FC Nantes Mercato : Dénouement proche pour un talent brésilien

Publié par Thomas G. le 04 juillet 2022 à 10:42

FC Nantes Mercato : Toujours en quête de renforts offensifs, le FCN sera bientôt fixé pour un grand talent brésilien évoluant à Marseille.

FC Nantes Mercato : Le FCN concurrencé par Flamengo

Le FC Nantes a officialisé vendredi dernier la venue de l’international français Moussa Sissoko pour deux ans. Un gros coup réalisé par la cellule de recrutement des Jaune et Vert qui peuvent désormais compter sur un joueur d’expérience. Dans l’optique de renforcer sa ligne d’attaque suite au départ de Randal Kolo Muani, le FCN avait pisté Arkadiusz Milik, puis Luis Henrique. Le buteur polonais était trop cher pour les Canaris et le dossier a finalement été abandonné.

La piste Luis Henrique était en revanche bien avancée. Malgré la forte concurrence de clubs néerlandais et italiens, le FC Nantes tenait la corde. La situation a changé et le transfert a pris une nouvelle tournure avec l’apparition de clubs brésiliens. Flamengo et Batofogo ont en effet exprimé un vif intérêt pour l’espoir de 20 ans et la possibilité pour Luis Henrique de rentrer dans son pays natal a pesé lourd dans la balance. Selon le journaliste Venê Casagrande, le buteur marseillais a donné son accord pour rejoindre Flamengo en prêt. Un accord est proche entre l’Olympique de Marseille et le club brésilien pour un prêt. Une tuile pour le FC Nantes qui avait bon espoir de rafler la mise dans ce dossier.

FC Nantes Mercato : Plusieurs départs à prévoir

En parallèle des recrues, les dirigeants nantais vont devoir gérer les éventuels départs. Après la très bonne saison des Canaris qui s’est ponctuée par une victoire en coupe de France, de nombreux joueurs pourraient partir.

À l’heure actuelle, trois noms reviennent avec insistance : Ludovic Blas, Alban Lafont et Moses Simons. Les fers de lance de l’effectif du FCN bénéficient d’un bon de sortie. Tandis qu’aucune offre n’est parvenue pour les deux espoirs français, les Canaris ont reçu une offre concrète pour Moses Simons. Une proposition à 15 millions d’euros de l'OGC Nice refusée par le FC Nantes. L’ailier nigérian se sent trahi par ses dirigeants, sa volonté est donc de quitter le club cet été.