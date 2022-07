Man United Mercato : Ronaldo sur le départ, des clubs à l'affût

Publié par Anthony le 04 juillet 2022 à 12:48

Man United Mercato : Cristiano Ronaldo était absent lors de la reprise de l'entraînement. Une absence qui annonce un potentiel départ ?

Man United Mercato : Cristiano Ronaldo, absent à l'entraînement

Panique à Manchester, Cristiano Ronaldo n'était pas présent lors de la reprise de l'entraînement à Carrington ce lundi matin selon The Telegraph pour "raisons personnelles". Une excuse acceptée par le sixième de Premier League, son absence pose néanmoins quelques questions suite à ses récentes déclarations. Au coeur de nombreuses rumeurs sur son avenir chez les Red Devils, le star portugaise pourrait bien s'en aller et en a même fait le souhait auprès de sa direction samedi dernier. Mais Manchester United, qui a mis un coup de pression au joueur pour qu'il respecte ses engagements, ne souhaite pas se séparer de sa star cet été. Un bras de fer qui s'annonce tendu...

Souhaitant participer à la Ligue des Champions l'année prochaine, jusqu'à la fin de sa carrière, Cristiano Ronaldo désire laisser Old Trafford, le "Théâtre des Rêves", sans son acteur principal si le club recevait une proposition satisfaisante. Auteur de 24 buts, toute compétitions confondues, la saison dernière, les Red Devils souhaitent que le quintuple Ballon d'Or remplisse ses deux années de contrat même s'ils ont déjà des pistes pour le remplacer.

Man United Mercato : Cristiano Ronaldo courtisé par plusieurs clubs

La star portugaise a pour seules ambitions de remporter des trophées et participer à la Ligue des Champions. Alors, de nombreux clubs se sont déjà approprié son dossier en cas d'un potentiel départ. Chelsea aurait déjà pris des informations sur le joueur. Le Bayern Munich et Naples seraient aussi prêt à sauter sur l'occasion. Le PSG qui avait pour rêve d'associer Messi et Ronaldo, ne s'est pas encore montré intéressé.

Les Red Devils auraient déjà réfléchi à des pistes pour le remplacer. Le joueur de l'Ajax, Antony, est privilégié. Les Néerlandais réclament tout de même 70 millions d'euros pour l'attaquant, un prix qui pourraient être jugé excessif pour Manchester. Un plan B existerait selon La Repubblica, le club chercherait à attirer son ancien coéquipier de la Juventus, Paulo Dybala, libre de tout contrat.