Man City Mercato : C'est fait, Manchester signe un super coup au milieu

Publié par Anthony le 04 juillet 2022 à 14:37

Man City Mercato : Les Cityzens ont réalisé un nouveau gros coup après Erling Haaland, en actant l'arrivée de Kalvin Phillips de Leeds.

Man City Mercato : Kalvin Phillips signe pour six saisons

Manchester City vient d'officialiser son deuxième transfert lors de ce mercato avec l'arrivée de Kalvin Phillips en provenance de Leeds ce lundi. Après Erling Haaland, les Cityzens ont signé le milieu de terrain de 26 ans pour six saisons pour un montant de 58 millions d'euros selon les médias britanniques. Le joueur portera le numéro 4, laissé vacant par le départ de Vincent Kompany. Au total, en 235 matches, il a inscrit 14 buts. Kalvin Phillips brille aussi par sa qualité de passe exceptionnelle où il a pu délivrer 14 passes décisives.

« City est un club de classe mondiale avec un staff et des infrastructures incroyables. Avoir rejoint City est un rêve devenu réalité », a indiqué l'international anglais où il cumule 23 sélections. Le joueur fut révélé à Leeds par Marcelo Bielsa, dont il était l'un des chouchous, qui lui a permis de franchir un cap et de changer de poste pour le placer devant la défense. Passé en Championship, avec le club coaché par le technicien argentin, puis en Premier League en 2020, Kalvin Phillips va connaître le plus haut niveau en rejoignant les tenants du titre de la ligue anglaise.

Man City Mercato : Une lourde tâche pour Kalvin Phillips

Kalvin Phillips devient ainsi la 3e recrue des Cityzens après l'arrivée d'Erling Haaland et Stefan Ortega. Le milieu de terrain aura la lourde tâche de faire oublier Fernandinho, joueur historique du club avec 9 saisons jouées avec le maillot des Skyblues, qui a quitté le club cet été. L'ancien joueur de Leeds était la cible prioritaire de Pep Guardiola pour remplacer le Brésilien. Pour ce faire, il aura l'aide de ses coéquipiers des Three Lions (Sterling, Foden, Grealish et Stones) avec qui il a atteint la finale de l'Euro 2020. Pep Guardiola veut mettre toutes les chances de son côté pour obtenir la Ligue des Champions avec Manchester City qui lui échappe depuis 2016.