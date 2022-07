Barça Mercato : Barcelone met les bouchées doubles pour un Brésilien

Publié par Thomas G. le 01 juillet 2022 à 19:10

Barça Mercato : Sauvé après la signature de leur partenariat, le FC Barcelone souhaite frapper un gros coup sur le marché des transferts.

Barça Mercato : Un regain d’intérêt pour un attaquant brésilien

Le FC Barcelone va recevoir plus de 200 millions d’euros grâce à un accord pour céder une partie de ses droits TV. Le club va pouvoir se focaliser sur le mercato estival avec l’ambition de renforcer l’effectif de Xavi. En plus du dossier Robert Lewandowski, les Catalans ont réactivé la piste d’un ailier brésilien.

Selon Sport, les Barcelonais sont revenus à la charge pour l’attaquant de Leeds, Raphinha. Les Blaugranas avaient pris du retard par rapport à Chelsea et Arsenal. Les Blues sont même tombés d’accord avec Leeds pour un montant de 70 millions d’euros. Hier, une réunion a eu lieu à Barcelone entre les dirigeants du Barça et Deco (agent du joueur). L’ancien milieu du Barça souhaite que son client signe en Catalogne. Le principal intéressé, Raphinha, a demandé à son agent de temporiser les choses avec Chelsea. D’après la presse espagnole, l’international auriverde souhaite attendre de voir si son transfert au Barça est possible.

Barça Mercato : Le FC Barcelone fixe ses limites

Les Blaugranas vont lutter jusqu’au bout pour faire signer Raphinha selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Le club est prêt à investir jusqu’à 55 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien du SRFC. En parallèle, Leeds ne semble pas disposé à accepter cette somme. Les Whites veulent récupérer 70 millions d’euros avec la vente de leur attaquant.

Le FC Barcelone compte sur la volonté du joueur pour faire pencher la tendance en leur faveur. La signature de Raphinha est également conditionnée à l’éventuelle prolongation d’Ousmane Dembélé. Le renouvellement de contrat du champion du monde pourrait empêcher la venue de l’ailier brésilien. Les prochaines jours s'annoncent décisifs pour le Barça.