Clermont Foot Mercato : Une nouvelle signature imminente à CF63

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2022 à 04:12

Clermont Foot Mercato : Après une saison plus ou moins satisfaisante, une recrue de l’été 2021 devrait prolonger son contrat qui se termine en juin 2023.

Clermont Foot Mercato : Un contrat de 2 saisons attend Elbasan Rashani

Ailier gauche arrivé à Clermont Foot librement en provenance de BB Erzurumspor (Turquie) en juillet 2021, Elbasan Rashani a contribué au maintien de club auvergnat en Ligue 1 la saison dernière. Cela, grâce à 8 buts inscrits et 3 passes décisives offertes en 29 matchs disputés en championnat. Le CF63 a donc décidé de récompenser les efforts du décisif international Kosovar, en lui offrant une prolongation de contrat. D’après les informations du compte twitter Sabre Desfarges, « Elbasan Rashani devrait continuer à Clermont Foot ». La source se montre même plus précise en annonçant la durée du prochain contrat de l’attaquant de 29 ans. D’après elle, « l’artisan du maintien de Clermont Foot devrait continuer jusqu'au 30 juin 2025 », soit pour deux saisons supplémentaires.

La cote d'Elbasan Rashani a grimpé à CF63

Lors de son arrivée à Clermont Foot, il y un an, Elbasan Rashani ne valait pas plus d'un demi-million d'euros sur le marché des transferts. Mais après une saison réussie en Auvergne, sa cote a grimpé. Pendant ce mercato estival, sa valeur marchande est estimée à 2,5 M€. La direction clermontoise pourrait donc faire une bonne affaire sur la future vente du joueur né en Suède, s'il améliore ses statistiques et que sa cote continue de grimper. Pour l'instant, Pascal Gastien a besoin de ses services pour une meilleure campagne 2022-2023.

Rappelons que CF63 a longtemps été menacé de relégation en Ligue 2, avant d'arracher finalement son maintien dans l'élite à la 37e et avant dernière journée du championnat. L'objectif de Clermont Foot est donc de se maintenir en Ligue 1, tout en évitant de se retrouver parmi les équipes menacées, dans le bas du tableau, lors de la dernière ligne droite de la saison.