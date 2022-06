Clermont Foot Mercato : Officiel, Gastien tient sa 3e recrue d'été

Publié par ALEXIS le 16 juin 2022 à 02:17

Clermont Foot Mercato : Sans club depuis la fin de son contrat en Turquie, en avril, Mehdi Zeffane rebondit à CF63, comme pressenti.

Clermont Foot Mercato : Mehdi Zeffane, nouvelle recrue de CF63

Le mercato estival de Clermont Foot se déroule comme sur des roulettes. Après la signature de Neto Borges (défenseur brésilien) lundi, et celle de Mory Diaw (gardien de but) mardi, le club auvergnat tient sa troisième recrue estivale. La signature de Mehdi Zeffane a été officialisée, ce mercredi 15 juin. Comme les deux premiers, le défenseur de 30 ans a signé un contrat de deux saisons, plus une 3e en option.

« Le Clermont Foot 63 enregistre une nouvelle recrue d’expérience en la personne de Mehdi Zeffane. L'arrière latéral droit formé à l’Olympique Lyonnais s’est engagé pour 2 saisons + 1 en option », a communiqué le club auvergnat. La nouvelle recrue de CF63 est un international algérien (19 sélections). Il était libre de tout engagement au terme de son bail avec le club turc Yeni Malatyaspor.

Zeffane, « très content de signer à Clermont pour mon retour... »

Ancien joueur de l’OL, son club formateur (2012-2015), puis du Stade Rennais (2015-2019), Mehdi Zeffane retrouve le championnat de France, trois ans après son départ en Russie (au Krylia Sovetov Samara). Et il en est heureux. « Je suis très content d’être au Clermont Foot 63 pour mon retour en France », a-t-il déclaré. « Le discours des dirigeants et du coach m’a très vite séduit. Que ce soit sur le plan sportif ou le plan humain, tout est réuni pour prendre du plaisir et en donner à nos supporters. Je suis là pour apporter mon expérience, pour être performant et aider ce club qui est en plein développement et rempli d’ambitions », a justifié le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon.