PSG Mercato : Flash ! Lionel Messi prépare son départ du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2022 à 12:07

PSG Mercato : Alors que Christophe Galtier compte sur lui pour installer un 3-5-2, Lionel Messi serait en train de préparer son départ du Paris SG cet été.

PSG Mercato : Lionel Messi veut retourner au FC Barcelone

Lionel Messi va-t-il contraindre Christophe Galtier à changer de vision de jeu au Paris Saint-Germain ? Attendu pour succéder à Mauricio Pochettino, l’entraîneur français veut évoluer dans un 3-5-2 avec Lionel Messi dans un rôle de numéro 10 pour être davantage au cœur du jeu des Rouge et Bleu. Une nouvelle plutôt bien accueillie par plusieurs observateurs du club de la capitale.

Seulement, l’international argentin de 33 ans pourrait avoir d’autres idées pour son avenir. En effet, selon la presse espagnole du jour, Lionel Messi réfléchirait sérieusement à un retour au FC Barcelone. Un an seulement après son arrivée gratuite au PSG, le septuple Ballon d’Or discuterait même d’ores et déjà avec les dirigeants catalans pour étudier la faisabilité de la chose. Les tractations se poursuivraient en coulisse.

PSG Mercato : Messi attend le coup de fil du président du Barça

En effet, à en croire l’émission El Chiringuito de Jugones, Lionel Messi aurait appelé son ancien coéquipier Xavi, désormais entraîneur des Blaugranas, afin de proposer ses services au club culé. Pas vraiment à son aise au Paris Saint-Germain, le compatriote d’Angel Di Maria attendrait désormais un appel du président barcelonais, Joan Laporta.

Le média ibérique précise toutefois que ce retour est moins probable cet été, mais pourrait être possible durant l’hiver prochain, à six mois de la fin de son contrat avec le Champion de France. Alors que Luis Campos, le nouveau conseiller football du Paris Saint-Germain, ne s’opposerait pas forcément à un transfert de Neymar (30 ans) en cas de bonne offre cet été, le Paris SG pourrait perdre ses deux stars argentines et brésiliennes.