AJ Auxerre Mercato : Un défenseur du Stade Brestois rejoint l'AJA

Publié par Anthony le 05 juillet 2022 à 15:37

AJ Auxerre Mercato : Pour sa promotion en Ligue 1, l'AJA se montre présent sur le mercato et vient de recruter un défenseur du Stade Brestois.

AJ Auxerre Mercato : Denys Bain donne son accord à l'AJA

D'abord annoncé du côté du FC Sochaux et du Havre AC, son ancien club, après avoir donné un accord de principe, Denys Bain n'a pas résisté à l'appel de la Ligue 1 et s'est finalement engagé avec l'AJ Auxerre. Le joueur était en fin de contrat avec le Stade Brestois et signe à l'AJA pour un an plus une année en option. Le joueur formé à Châteauroux avait joué 133 matches en Ligue 2 avec le Havre avant de s'engager au SB29 où il n'a pas réussi à briller.

Âgé de 29 ans, il connaît des saisons difficiles suite à sa blessure aux ligaments croisés survenue en 2020 malgré de très bons débuts. Le joueur n'a joué que 17 matches en trois saisons de championnat, dont seulement 2 l'année dernière en tant que remplaçant. Il tentera donc de se relancer chez le promu en Ligue 1 qui peut lui assurer du temps de jeu. Après avoir passé la visite médicale ce mardi, le joueur s'est entraîné avec le reste du groupe pour commencer son intégration.

AJ Auxerre Mercato : Objectif maintien pour l'AJA

Après plus de 10 ans d'absences en Ligue 1, l'AJ Auxerre compte bien rester dans l'élite plus d'une saison et se donne donc tous les moyens nécessaires pour y parvenir et rivaliser avec les plus grands. L'AJA mène alors un mercato ambitieux. Après Youssouf M’Changama qui fut nommé dans l'équipe type de la Ligue 2, et Kays Ruiz-Atil, ancienne pépite du PSG, Denys Bain devient le troisième joueur à rejoindre l'équipe.

L'AJA a encore quelques pistes de recrutement avec un autre défenseur, Ali Abdi du SM Caen, également visé par l'AC Ajaccio ou encore Stéphane Bahoken, en fin de contrat avec l'Angers SCO.