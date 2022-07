OM Mercato : C’est confirmé, un grand ménage en cours à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 05 juillet 2022 à 16:37

OM Mercato : L’Olympique de Marseille peine jusqu’ici à boucler ses premières ventes. Une lacune que PabloLongoria compte corriger au plus vite.

OM Mercato : Longoria veut se débarrasser de 5 à 8 joueurs

L’arrivée d’Igor Tudor officialisée, l’Olympique de Marseille se concentre désormais sur son mercato estival. Le club phocéen s’attèle en coulisse pour faire venir de nouveaux renforts. Mais avant de poursuivre son recrutement estival, la direction de l’ OM devra se séparer de plusieurs éléments. Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a été catégorique sur ce point. La situation financière difficile du club ne permet pas, pour l'instant, de finaliser l’arrivée des joueurs de classe mondiale. La direction marseillaise devra donc vendre quelques éléments afin de soulager les finances du club.

Pour faire simple, Pablo Longoria a prévu de mettre environ 8 joueurs à la porte lors de ce mercato estival. « Ce qu'on veut, c'est améliorer le niveau de l'effectif. Donc il faut qu'on change entre 5 et 8 joueurs », a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Phocéen. Autant dire que c’est un dégraissage massif qui se prépare du côté de l’ OM. Reste à savoir quel joueur sera invité à quitter le navire marseillais.

OM Mercato : Luis Henrique et Caleta-Car proches de la sortie

À première vue, Luis Henrique figure en tête de liste. Annoncé dans le viseur du Torino et du FC Nantes, le jeune attaquant brésilien se rapproche d’un retour au Brésil. Flamengo est en négociations avancées pour son transfert. Duje Caleta-Car figure également parmi les potentiels partants. Considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’ OM, le défenseur croate arrive en fin de contrat en juin 2023. La direction marseillaise songerait ainsi à le vendre dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an.

Considérés comme des indésirables du côté du Vélodrome, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic devraient être priés d’aller voir ailleurs cet été. Presque oublié depuis l’hiver, Alvaro Gonzalez doit aussi se trouver une porte de sortie. Sauf que les prétendants ne sont pas légion et son cas agace particulièrement les dirigeants marseillais qui espèrent toucher un joli chèque sur son départ. Quoi qu’il en soit, la direction de l’ OM souhaite réduire son effectif de façon considérable cet été et a déjà désigné ses indésirables.