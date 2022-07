PSG Mercato : C’est officiel, le Paris SG n’a plus d’entraîneur !

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2022 à 14:07

PSG Mercato : C’est désormais officiel. Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du Paris SG. La nouvelle vient de tomber ce mardi.

PSG Mercato : Le Paris SG annonce le départ de Pochettino

Attendue depuis plusieurs semaines déjà, l’annonce est finalement tombée ce mardi 5 juillet. Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’ira pas au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, soit le 30 juin 2023. Dans un communiqué publié sur son site internet, le club de la capitale a annoncé officiellement le licenciement de l’ancien manager de Tottenham.

« Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin et son staff avaient rejoint le club de la capitale en janvier 2021. Ancien capitaine des Rouge et Bleu, il a effectué 84 matches toutes compétitions confondues sur le banc parisien. Sous sa direction, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2020, la Coupe de France 2021 ainsi que le 10e titre de champion de France de son histoire, en avril dernier. Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir », écrit le PSG. Un départ qui prépare la prise de pouvoir de Christophe Galtier.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino partit, vive l’ère Galtier !

Aperçu hier à la Factory, le siège du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a signé son contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024. Lié à l’OGC Nice jusqu’en 2024, le technicien marseillais a fait l’objet d’un accord à hauteur de 5 millions d’euros entre les dirigeants parisiens et Jean-Pierre Rivère pour un transfert cet été. À 55 ans, Galtier a donc quitté le club pour passer dans une autre dimension sur le banc des Rouge et Bleu.

Sa présentation est prévue pour ce mardi, à 14h, lors d’une conférence de presse au Parc des Princes. Après Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Émery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, Christophe Galtier va tenter d’offrir la Ligue des Champions au Qatar depuis son avènement dans la capitale en 2011.