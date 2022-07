Stade Brestois Mercato : Le SB29 fonce sur attaquant de Nice

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2022 à 03:15

Stade Brestois Mercato : Le SB29 tente de se faire prêter Guessand

Le Stade Brestois se penche sérieusement sur la situation d’Evann Guessand à l’OGC Nice. Après avoir prolongé le contrat de Youcef Belaïli (ailier gauche) et recruté Karamoko Dembélé (ailier droit ) au Celtic Glasgow, le SB29 s’est lancé aux trousses de l’avant-centre du Gym. En effet, le club breton tente de se faire prêter les services de dernier. Le joueur de 21 ans a fait face à une forte concurrence en pointe de l’attaque de l’équipe de Christophe Galtier la saison dernière. Il est barré par Andy Delort, Kasper Dolberg ou encore Amine Gouiri. En 20 apparitions en Ligue 1, sous le maillot des Aiglons, il avait été titulaire seulement 2 fois. Conscient de la situation difficile de Evann Guessand à l’OGC Nice, le Stade Brestois pousse pour l’avoir sous la forme d’un prêt, pour la saison à venir.

Evann Guessand aura-t-il sa chance avec Lucien Favre ?

Néanmoins, il est possible que l’attaquant natif d’Ajaccio décide de rester sur la Côte d’Azur où son contrat est valide jusqu'en 2026, surtout que Christophe Galtier est parti au PSG. Il pourrait être tenté de vouloir s’imposer au Gym, sous les ordres du nouveau coach Lucien Favre (64 ans), qui va certainement redistribuer les cartes. Notons que le Franco-Ivoirien avait inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives avec Lausanne Sport, lors de l’exercice 2020-2021. Revenu à l'OGC Nice la saison dernière, il a marqué seulement un but, mais a délivré 3 passes décisives en Ligue 1, malgré son maigre temps de jeu (421 minutes cumulées). Par ailleurs, la valeur marchande d'Evann Guessand est de 3 millions d'euros.