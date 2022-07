PSG Mercato : Mauro Icardi surprend agréablement le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2022 à 07:05

PSG Mercato : Mauro Icardi finalement prêt à quitter le Paris SG ?

Selon les informations de L'Équipe divulguées ce mardi matin, le Paris Saint-Germain aimerait se débarrasser de 10 à 15 joueurs lors de ce mercato estival. Parmi ces indésirables, il y aurait des éléments sur lesquels le club parisien ne compte plus, d'autres qui n'ont pas donné satisfaction et dispose d'une bonne valeur marchande et ceux dont le profil n'apporte pas de valeur ajoutée. Ainsi, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler, Rafinha et Idrissa Gueye seraient concernés par un départ cet été, même s'ils n’étaient pas tous poussés vers la sortie.

Concernant l’international argentin, Mauro Icardi, si l'ancien buteur de l’Inter Milan est devenu indésirable à Paris, une équipe a en tout cas fait part de son intérêt pour lui. Selon le Corriere Della Sera, Monza, promu la saison prochaine en Serie A, aimerait s’octroyer les services de l’avant-centre de 28 ans. D’après TMW, Icardi se trouve actuellement en Italie, à Milan, en attendant que son avenir se décante.

PSG Mercato : Vers un accord entre le Paris SG et Monza pour Icardi ?

Lundi, La Gazzetta dello Sport explique que la tâche s’annonce titanesque pour Monza, qui aurait toutefois un as dans la manche. En effet, selon O Jogo, Wolverhampton aurait fait une offre pour le coéquipier de Kylian Mbappé, mais l’enfant de Rosario aimerait retourner en Italie. Le média portugais explique notamment que Mauro Icardi voudrait rejoindre la Serie A pour plusieurs raisons.

Ancien joueur de l'Inter Milan, il connait parfaitement les spécificités du championnat italien et ne devrait avoir aucun mal à s'adapter de l'autre côté des Alpes. Par ailleurs, sa femme Wanda Nara pourrait jongler facilement avec sa carrière de chroniqueuse à la télévision italienne. La piste Monza prend de l'épaisseur, même si le prix réclamé par le Paris SG pourrait compliquer les négociations. En France, l’OGC Nice serait également intéressé par ses services d’un prêt d’une saison avec prise en charge partielle de son salaire.

Reste à savoir ce qu’Icardi va choisir pour son futur.